Serie A: svolta nelle trattative, americani salvano il club

Ci sono delle importanti novità riguardo il futuro della società: svolta a sorpresa grazie agli americani, ecco tutti i dettagli.

Nuove voci sulla cessione societaria del club italiano. Arrivano degli indizi importanti sul futuro della squadra di Serie A che è finita nel mirino di un fondo americano. Colloqui avviati, ecco le ultimissime su questa trattativa che interessa e non poco i tifosi, in attesa di conferme dirette da parte della società che dovrà chiarire una volta e per tutta la situazione del club.

Nuovo cambio di proprietà per il club italiano? Aggiornamenti sulla cessione della squadra, finita nel mirino di un fondo americano. C’è attesa sulla decisione da parte del presidente che sta riflettendo riguardo il suo impegno del mondo del calcio.

Serie A: gli americani salvano il club? Ecco nuovi dettagli

Aumentano i dubbi e le perplessità sulla squadra di Serie A. La situazione in classifica ha fatto sprofondare il club che si trova in una posizione davvero terribile. Ecco perché le voci sul cambio di proprietà si alimentano quotidianamente.

Ecco le ultimissime notizie sulla cessione della Salernitana: il fondo americano interessato al club è pronto a prendere la squadra anche in Serie B? I tifosi sono in attesa di risposte ufficiali da parte del presidente Danilo Iervolino che, per il momento, non ha confermato ufficialmente questa trattativa.

C’è comunque agitazione riguardo il futuro della Salernitana, che sta vivendo una situazione terribile. La squadra, all’ultimo posto in classifica, è chiamata a un sussulto d’orgoglio per questo finale di stagione. La salvezza sembra ormai lontana ma nonostante ciò la proprietà è pronta a dare l’ultima scossa con l’esonero di Liverani e il ritorno in panchina di Inzaghi. Intanto, sullo sfondo c’è questa voce riguardo la trattativa per la cessione della Salernitana, che sta portando avanti un imprenditore che fa capo a questo fondo statunitense.

Cessione Salernitana: aggiornamenti importanti

Qualche giorno fa sono arrivate delle dichiarazioni, al Corriere dello Sport, del presidente della Salernitana Iervolino che non ha escluso la cessione del club granata. Di sicuro, una retrocessione in Serie B potrebbe compromettere il prezzo d’acquisto. C’è comunque attesa sulla decisione finale del patron che ha fatto un appello importante: “Sono affranto dagli striscione che girano in città contro di me. Ci si dimentica in fretta di quanto fatto. La Salernitana è dei tifosi. Se dovesse mancare la fiducia, che credo comunque di meritare, devo trarre le giuste conclusioni. Tutte le aziende sono sempre trasferibili, non farò mai un progetto senza il sostegno dei tifosi”.