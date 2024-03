Affare a sorpresa: firma con la Juve, colpo a ‘zero’

La Juventus è pronta a mettere a zero una firma davvero tanto attesa: colpo ‘gratis’, l’affare è vicino alla chiusura

I piani della Juventus, in vista del finale di stagione che coinvolgerà la squadra di Allegri nella parte alta della classifica di Serie A, sono chiari. La qualificazione aritmetica alla prossima Champions League in primo piano. Poi ci si dedicherà appieno al calciomercato.

Un mercato che in realtà, con largo anticipo sulla calda estate che attende i tifosi bianconeri, è già partito sottotraccia. Cristiano Giuntoli sta portando avanti le sue idee parallelamente alle esigenze economiche di un club che da quel punto di vista, da anni, è in grossa sofferenza.

Il direttore sportivo della società torinese ha rilasciato un piccolo anticipo, un antipasto invernale su quello che sarà la nuova Juventus. Tiago Djalò e Carlos Alcaraz avranno, però, probabilmente destini diversi. Perché se il primo convince parecchio ed è costato poco e nulla, il secondo è molto complicato che venga riscattato per quasi 50 milioni di euro dal Southampton.

Puntellare la rosa, tra difesa e centrocampo, è quindi la priorità di Giuntoli. Perché il ds sa bene che sono quelle le zone del campo nelle quali la Juve ha una coperta decisamente corta e che in vista del grande ritorno in Champions League non potranno rimanere così come sono adesso.

Il centrale firma ‘a zero’: Juve, affare quasi fatto

Ecco quindi che Giuntoli starebbe avanzando con una trattativa che sarà sicuramente funzionale al progetto dell’anno prossimo che difficilmente vedrà la riconferma di Allegri in panchina. E al di là della scelta del nuovo allenatore, il primo colpo della nuova stagione è ormai in arrivo.

A rivelare l’indiscrezione è ‘La Gazzetta dello Sport’ che ha fatto il punto sui piani di mercato bianconeri, sottolineando appunto come un primissimo affare stia procedendo senza intoppi verso la tanto attesa firma con la Juventus.

Daniele Rugani e la Juventus proseguiranno la storia d’amore insieme che ormai dura da ben nove anni. Al netto dei prestiti a Rennes e Cagliari il difensore toscano è una pedina importante per la difesa juventina, soprattutto tra le seconde linee. E da questo punto di vista nelle scorse ore l’entourage del calciatore e la dirigenza bianconera si è incontrata per trattare.

Filtrerebbe ottimismo sulla possibilità che il centrale, che a luglio compirà 30 anni, possa alla fine rinnovare il contratto in scadenza al termine dell’attuale stagione. Il classe ’94 pur non partendo spesso tra i titolari di Allegri, ha fino a questo momento racimolato 15 presenze con 3 reti all’attivo.