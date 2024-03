Calciomercato: dal Napoli all’Inter, l’affare è clamoroso

Ultimissime notizie calciomercato Inter: il nuovo attaccante arriva dal Napoli? Marotta, dopo Taremi, è pronto a chiudere anche per un altro calciatore offensivo. Ecco il retroscena riguardo questa trattativa.

Bomba di mercato riguardo l’attaccante del Napoli, che può finire all’Inter nel corso del prossimo calciomercato estivo 2024. Importanti novità sul futuro del calciatore che è finito nella lista di Beppe Marotta.

E’ l’edizione odierna del Corriere dello Sport a lanciare la bomba di calciomercato che riguarda l’Inter. Dopo Zielinski, che arriverà a parametro zero, Marotta è pronto a prendere un nuovo big dal Napoli: ecco le ultimissime notizie in merito a questa clamorosa ipotesi.

Calciomercato Inter: nuovo attaccante, arriva da Napoli

L’eliminazione dalla Champions League ha scosso l’ambiente nerazzurro. La delusione è ancora cocente ecco perché la società già pensa al futuro e su come costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione.

Con il Mondiale per Club, in programma nell’estate 2025, e la Super Champions League, c’è bisogno di una rosa attrezzata. Ecco perché, Marotta s’è già messo all’opera bloccando per l’Inter due giocatori a parametro zero come Taremi e Zielinski. Non saranno gli unici colpi, la campagna trasferimenti estiva si preannuncia intensa con altri calciatori pronti a sbarcare alla corte di Simone Inzaghi. Uno di questi, può arrivare di nuovo dal Napoli: si tratta dell’attaccante che è un nuovo obiettivo di mercato dell’Inter.

Valutazioni in corso da parte del club, che studia la soluzione migliore per prendere il calciatore dal Napoli e portarlo all’Inter. Marotta l’ha messo nel mirino visto che per la prossima stagione ci sarà, quasi sicuramente, l’addio di Sanchez ed Arnautovic. Si cercano, dunque, nuove alternative al tandem Lautaro Martinez-Thuram.

Dopo Taremi, l’altro attaccante può essere italiano con la dirigenza pronta a chiudere con il Napoli per portare all’Inter Raspadori.

Calciomercato Inter: Gudmundsson o Raspadori per completare l’attacco

L’Inter si sta già muovendo per il prossimo calciomercato estivo 2024. I nerazzurri, che hanno già chiuso per i due colpi a zero Taremi e Zielinski, sono a lavoro per altri giocatori. L’idea della società è quella di migliorare l’attacco dell’Inter con un altro innesto nel reparto avanzato: nella lista di Marotta e Ausilio ci sono i nomi di Raspadori e Gudmundsson. Entrambi sono considerati i profili perfetti, per alternarsi con Lautaro Martinez. Restano comunque operazioni complesse, a causa del valore dei cartellini: Napoli e Genoa, infatti, chiedono 40 milioni di euro. Ma il tempo a disposizione è tanto ed il lavoro sottotraccia di Marotta può portare alla fumata bianca, per almeno uno dei due.