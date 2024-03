Caos Acerbi, niente squalifica, il motivo

Clamoroso quello che è accaduto nelle ultime ore con il Giudice Sportivo che non ha preso nessun tipo di decisione per sanzionare Acerbi dell’Inter dopo gli insulti razzisti verso Juan Jesus.

E’ scoppiato davvero i caos per la società nerazzurra e per quanto riguarda il suo tesserato. Perché in Inter-Napoli il difensore italiano avrebbe rivolto degli insulti razzisti nei confronti dell’avversario brasiliano riguardo il colore della sua pelle. Ora però arrivano delle notizie molto importanti per quello che è accaduto. Perché ci sono novità in merito alla squalifica per Acerbi dopo il caso razzismo in Serie A nella giornata proprio contro la lotta al razzismo. Le ultime notizie però venute fuori creano ancora più caos in Italia.

Perché subito dopo la partita il giocatore del Napoli ha voluto spegnere tutte le polemiche andando anche a ‘difendere’ Acerbi dicendo che si era scusato subito con lui e che era una persona intelligente. Nelle ultime ore però il giocatore dell’Inter avrebbe ritrattato negando tutto e dicendo che non ha usato nessun termine e tono razzista nei confronti del giocatore del Napoli. Ora scoppia il caos però perché sui social Juan Jesus attacca Acerbi dopo averlo difeso e ora non ci sta più sul tema razzismo e scoppia con un lungo messaggio polemico nei confronti del giocatore nerazzurro.

Squalifica Acerbi, cosa sta accadendo

Intanto, la Nazionale ha preso il primo provvedimento con Spalletti e la FIGC che hanno fatto fuori Acerbi dall’Italia per le prossime partite e ora rischia anche gli Europei. Da capire che cosa accadrà nei prossimi mesi anche riguardo la squalifica che la Lega Serie A andrà con il Giudice Sportivo a decretare per il centrale dell’Inter che al momento però non è stato ancora punito.

E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo sugli squalificati della 29esima giornata e su Acerbi non c’è nulla! Nessun tipo di sanzione o squalifica per il centrale dell’Inter e il motivo è stato espresso chiaramente nel comunicato. Perché riguardo quanto accaduto sul caso Juan Jesus Acerbi ora il Giudice Sportivo si prenderà ulteriore tempo per esaminare l’accaduto con nuove indagini.

Questo può portare ancor di più ad una lunga squalifica per Acerbi che rischia grosso dopo l’insulto razzista a Juan Jesus. Le prossime ore saranno decisive per capire in Serie A quante partite andrà a saltare il giocatore italiano che sta attraversando un momento di crisi totale.