Europei, Acerbi escluso dall’Italia: chi chiama Spalletti al suo posto

Acerbi è stato fatto fuori dalla Nazionale di Luciano Spalletti per le prossima partite amichevoli dell’Italia e ora c’è da capire se rischia anche per gli Europei.

Il rischio è concreto perché quello che è accaduto in Italia nell’ultima partita di Serie A tra Inter-Napoli è quasi senza precedenti sul tema razzismo con Acerbi che è stato condannato da Juan Jesus in campo e fuori e la Nazionale ha subito voluto prendere le distanze dal giocatore dell’Inter che in un primo momento era stato come sempre regolarmente convocato da ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti. Immediata l’esclusione dalle prossime partite amichevoli con un duro comunicato e la spiegazione dello stesso allenatore ex Napoli che ha raccontato quanto avvenuto e il motivo.

Ora arrivano aggiornamenti in merito a quello che può accadere anche in vista degli Europei 2024 con Acerbi fatto fuori ed escluso dai convocati di Spalletti per la rosa dell’Italia che sbarcherà in Germania per andare a giocare e difendere il titolo dopo averlo vinto con Mancini in panchina nella precedente edizione giocata nel 2021 (posticipata a causa del Covid del 2020). Ora scoppia un caso mediatico mondiale che tanto fa discutere anche fuori dal campo di quanto è avvenuto nell’ultima gara di campionato in Italia.

Europei 2024: escluso Acerbi, la scelte sul sostituto

Arriva una batosta non indifferente per Acerbi che dopo quanto accaduto in Inter-Napoli ora rischia di concludere qui la stagione sotto tutti i punti di vista. L’episodio di razzismo ha fatto tanto clamore e ora arrivano delle novità in merito anche a quello che può accadergli nel giro della Nazionale.

Scoppia il caso Acerbi anche nella Nazionale dell’Italia con Spalletti che lo fa fuori dai convocati e ora rischia anche per gli Europei. Questi i giocatori convocati dal ct della Nazionale in difesa con l’aggiunta di Gianluca Mancini della Roma al posto di Acerbi: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham).

Inoltre, dopo l’esclusione di Acerbi ora si guarda anche al futuro e ai convocati dell’Italia per gli Europei con Mancini che può rientrare al posto del difensore dell’Inter se dovesse essere punito in maniera esemplare, saltando quindi per punizione anche i prossimi Europei 2024 in Germania. Aggiornamenti in arrivo in vista delle prossime settimane.