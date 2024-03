Follia in Coppa Italia: gravissimi scontri tra i tifosi, partita sospesa

Partita sospesa nella decisione presa in un primo momento per quanto successo tra i tifosi in Coppa Italia.

Gravissimi gli scontri venuti fuori, con l’intervento anche della Polizia che ha provato a sedare gli animi, proprio nella settimana che arriva dopo quanto successo in Turchia, per la ferocia degli ultras turchi che hanno deciso di fare irruzione in campo per picchiare letteralmente i calciatori in campo, “colpevoli” di festeggiare troppo il risultato ottenuto in campo nella sentitissima partita tra Trabzonspor e Fenerbahce.

Questa volta è successo in Italia, tra tifosi, e la stessa partita è stata momentaneamente sospesa per quanto accaduto allo stadio. L’intervento della Polizia che ha cercato di separare i tifosi stessi che avevano sfondato tutto per raggiungere l’altra parte dello stadio, invadendo il campo.

Scontri in Italia, è successo in Coppa Italia: partita sospesa

Scene da far west, quelle che sono venute fuori in Coppa Italia, con i tifosi italiani che si sono resi protagonisti di un brutto spettacolo e che ha portato l’arbitro a decretare la fine del match, prima poi di riprenderlo in un secondo momento, per quanto accaduto tra gli stessi tifosi.

I tifosi ospiti hanno fatto irruzione in campo per arrivare agli scontri, riuscendo a sfondare le barriere protettive dello stadio Euganeo, per raggiungere gli ultras di casa.

È successo nella Coppa Italia in Serie C, nella sfida tra Padova-Catania. Nella finale di andata della stessa manifestazione, i tifosi delle due squadre sono arrivati allo scontro, con l’intervento della Polizia che ha provato a calmare la situazione.

Scontri in Padova-Catania: l’arbitro ha ripreso il match dopo gli scontri

Brutte immagini quelle che arrivano da Padova, nel corso del match della finale di Coppa Italia della Serie C, tra Padova-Catania. I tifosi ospiti hanno fatto ingresso in campo e l’arbitro ha dovuto sospendere la partita, per poi riprenderla quando ha ricevuto l’ok da parte della Procura.

Ultime Catania: cosa rischia il club dopo gli scontri?

Il club del Catania rischia di pagarne le conseguenze di quanto accaduto nel corso della finale di questa sera, tra Padova-Catania. Tutto riconducibile agli scontri avvenuti tra tifosi e che porteranno ad una pesante squalifica per i tifosi siciliani che, molto probabilmente, non potranno più seguire la squadra, col settore che verrebbe chiuso dalla Giustizia Sportiva. Si attendono, nei prossimi giorni, le decisioni da parte della Lega Pro, campionato che potrebbe fermare i tifosi del Catania a seguito della loro squadra del cuore.