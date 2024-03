La Penna ha scritto dell’insulto di Acerbi ma non sarà squalificato: il motivo

Caso Acerbi Juan Jesus, ecco le ultimissime notizie riguardo la decisione del Giudice Sportivo: il difensore dell’Inter non sarà squalificato, ecco i motivi.

Arrivano importanti novità relativi a questa vicenda, diventato un vero e proprio caso mediatica per la sua gravità. Gli insulti razzisti di Acerbi verso Juan Jesus, durante Inter Napoli, hanno fatto discutere e non poco i protagonisti. In attesa del verdetto, arriva l’anticipazione sulla decisione del Giudice Sportivo in merito alla squalifica di Acerbi dopo le parole discriminatorie contro il difensore brasiliano.

Nessuna squalifica per Acerbi: svelati i motivi

Le frasi discriminatorie del difensore dell’Inter sono state raccolte dall’arbitro che, nel referto post Inter Napoli, ha raccolto lo sfogo del brasiliano. La Penna ha evidenziato ciò anche se restano i dubbi sulle frasi di Acerbi, soprattutto dopo la smentita di ieri del calciatore.

Il difensore dell’Inter ha negato di aver usato toni razzisti contro Juan Jesus. Il centrale del Napoli, a sua volta, su Instagram ha pubblicato un lungo messaggio in cui ha svelato le frasi razziste di Acerbi che ha usato parole discriminatorie come “vai via nero”, “sei solo un negro”.

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a fare il punto della situazione riguardo la squalifica di Acerbi dopo gli insulti razzisti a Juan Jesus, durante la partita di campionato Inter-Napoli. Il difensore dei nerazzurri, che ha già ricevuto un provvedimento con l’esclusione dalla Nazionale, dovrà chiarire la vicenda all’Inter che attraverso un comunicato ha richiamato all’ordine il calciatore.

L’insulto razzista di Acerbi a Juan Jesus è stato raccolto dall’arbitro La Penna che l’ha inserito nel referto arbitrale. Il Giudice Sportivo, nel dispositivo che emanerà quest’oggi, non darà alcuna squalifica ad Acerbi ma chiederà alla Procura federale un supplemento di indagini.