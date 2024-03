L’infortunio è pesantissimo: stagione già finita per l’attaccante

La stagione dell’attaccante è finita con due mesi di anticipo: l’infortunio subito dal giocatore è piuttosto grave

L’infortunio è, senza ombra di dubbio, uno dei rischi maggiori nella carriera di un giocatore: in Serie A si è recentemente fatto male Paulo Dybala. L’argentino, in forza alla Roma, ha riportato una piccola lesione all’adduttore lungo della coscia destra. Problema che lo costringerà a saltare la convocazione dell’Argentina per le amichevoli contro El Salvador e Costa Rica.

Un problema che, per fortuna della Roma, non è troppo grave con l’argentino pronto a tornare a disposizione dopo la pausa nazionali. Discorso molto diverso per un collega di Dybala: stiamo parlando di Pedro Neto, esterno offensivo del Wolverhampton. Il classe 2000 è stato sostituito, a fine primo tempo, nel match di campionato vinto due a uno contro il Fulham.

L’attaccante ama partire da destra ma può essere impiegato anche sull’altra corsia o, all’occorrenza, come trequartista. Giocatore veloce, abile nell’uno contro uno, rappresenta una costante spina nel fianco per la difesa avversaria considerando la sua abilità nel creare la superiorità numerica.

Come riportato dal giornalista Fabrizio Romano, con un post sul noto social X, Pedro Neto potrebbe restare fuori fino alla fine della stagione a causa di un nuovo infortunio e la conferma è arrivata direttamente dall’allenatore Gary O’Neil. Dichiarazione difficile da digerire per i tifosi del Wolverhampton considerando l’importanza del classe 2000 che, fino a questo punto della stagione, aveva messo a segno tre gol e undici assist tra tutte le competizioni.

Infortunio Pedro Neto: i tempi di recupero

L’attaccante, nelle ultime stagioni, è stato tormentato dagli infortuni e questo ultimo problema lo terrà fuori per ben due mesi. Stagione dunque finita per l’attaccante del Wolverhampton e i suoi compagni dovranno fare a meno di lui nella corsa ad una qualificazione nella prossima Conference League.

Obiettivo non semplice considerando la forte concorrenza ma che ora rischia di complicarsi ulteriormente. Lato giocatore si tratta, come detto, dell’ennesimo infortunio e ora la speranza è quella di tornare in tempo per i prossimi Europei in programma dal prossimo quattordici giugno.

Il Portogallo è tra le nazionali che hanno l’obiettivo di arrivare in fondo alla competizione. In attacco Pedro Neto rappresenta una soluzione importante ma ora la sua presenza è a forte rischio: non ci resta che aspettare per capire se l’esterno offensivo dovrà rinunciare anche ai prossimi Europei.