Mercato Juventus, colpo a sorpresa dalla Liga: bruciato il Milan

Mercato Juventus, i bianconeri lavorano al futuro ma sempre restando concentrati sul presente. In tal senso Cristiano Giuntoli sta lavorando al colpo ad effetto che arriva dalla Liga spagnola e si tratta di un profilo molto interessante. Bruciato il Milan, che da tempo si stava muovendo sulle sue tracce.

Non è certo un momento storico dei più facili per la Juve, che sta fronteggiando una serie di problemi non di poco conto. Il primo aspetto da considerare è il rendimento in campo della squadra, che sta faticando in una maniera impressionante nell’ultimo periodo. L’altro elemento certamente importante è, invece, la questione economica, dal momento che in termini finanziari la società continua ad essere in affanno. In vista dell’estate, però, Cristiano Giuntoli continua a lavorare senza soluzione di continuità ed in tal senso ha messo nel mirino un colpo a sorpresa che arriva dalla Liga spagnola. E per il quale si sta per bruciare il Milan, da tempo sulle sue tracce.

Mercato Juventus, colpo a sorpresa dalla Liga spagnola

Come è noto, tante cose cambieranno per i bianconeri questa estate. A centrocampo servirà mettere in atto una autentica rivoluzione, dal momento che Alcaraz non sarà riscattato a queste cifre e ci saranno da sostituire Fagioli e Pogba. Giuntoli, di conseguenza, sa di non poter aspettare.

Consapevole delle necessità e delle difficoltà anche del reparto avanzato, il massimo dirigente della Juventus ha messo gli occhi in casa Siviglia. Per il reparto avanzato, con Milik e Kean al passo d’addio, piace il bomber marocchino Youssef En-Nesyri. Il centravanti infatti sembra in uscita da diverso tempo e l’estate potrebbe essere la finestra giusta per il suo addio alla Spagna.

Juventus su En-Nesyri: beffa per il Milan?

Sulle sue tracce c’è anche il Milan, che però è alle prese con delle delicate questioni societarie. La situazione che si è venuta a creare potrebbe finire per impantanare in sede di mercato i rossoneri. La Juventus, per questo motivo, è pronta ad affondare il colpo e ad approfittarne, dal momento che En Nesyri, insieme a Vlahovic, comporrebbe una coppia di centravanti davvero di primissimo piano. Le prossime settimane potrebbero essere decisive. Classe 1997, in stagione tra tutte le competizioni ha messo a segno 14 gol nonostante le enormi difficoltà del Siviglia.