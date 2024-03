Serie A, nuovo esonero a sorpresa: Grosso subito in panchina

In Serie A, vista la stagione a dir poco difficile, sta per saltare un’altra panchina. La società, infatti, sta seriamente valutando l’ipotesi di un nuovo esonero ed in panchina è pronto a sedersi subito Fabio Grosso. L’ex allenatore del Frosinone è pronto a sbarcare, dunque, nella massima serie de calcio italiano.

La Serie A, come è noto, è uno dei campionati più difficili da affrontare per gli allenatori. Non solo perché l’attenzione che si dà ai dettagli di natura tattica è massima e spesso fanno la differenza, ma anche perché sono quasi sempre loro a pagare, come si suol dire, quando le cose non vanno per il verso giusto. Sono stati già tanti, in questa annata assurda per tanti motivi, gli esoneri arrivati. Un’altra panchina, adesso, sta per saltare visti i risultati deludenti arrivati fino a questo momento. E per la sostituzione dell’attuale allenatore è pronto Fabio Grosso, che finalmente può tornare in Italia.

Serie A, salta un’altra panchina: le ultime

Alla guida del Lione le cose per lui non sono andate benissimo, per usare un eufemismo. Non solo, infatti, la sua esperienza è durata pochissimo, ma poi c’è anche stato l’episodio di violenza subito in occasione della sfida contro il Marsiglia. Ma ora il campione del mondo è pronto a lanciarsi di nuovo per una nuova avventura.

Stando a quanto raccontato dal “Messaggero Veneto“, infatti, la posizione di Gabriele Cioffi sulla panchina dell’Udinese è a dir poco instabile. Si ha la netta impressione che per l’ex Hellas Verona la gara contro il Sassuolo sarà decisiva. Se le cose non dovessero andare per il verso giusto, allora Fabio Grosso è il primo nome della lista.

Udinese, Cioffi in bilico: Grosso pronto come erede

L’ex Olympique Lione è il primo della lista per i friulani, a quanto pare, ma attenzione anche ad altre due piste. Si tratta di Leonardo Semplici e soprattutto di Edy Reja, Sarebbe lui la pista preferita, anche per questioni economiche, da Pozzo, ma c’è un problema. Il suo storico collaboratore e vice Sergio Porini ha firmato con l’Ascoli. Per questo motivo, nel caso in cui la sfida salvezza contro il Sassuolo dovesse andar male, allora per davvero l’Udinese potrebbe affondare il colpo per Fabio Grosso.