Sinner lo ha fatto in campo: il fuorionda che stupisce il mondo del tennis

Jannik Sinner è un campione dentro, ma anche fuori dal campo: ecco il fuorionda della partita contro Carlos Alcaraz che stupisce il mondo del tennis

Per la prima volta nel 2024, Jannik Sinner ha perso una partita. Non una delle più importanti, è vero, ma fondamentale per agguantare il secondo posto nel ranking Atp che, invece, rimarrà, almeno per il momento, occupato da Carlos Alcaraz.

Nella sfida tra i due giovani tennisti che valeva la finale di Indian Wells, il nostro altoatesino, dopo aver strappato addirittura due servizi allo spagnolo nel primo set, si è dovuto arrendere al murciano, anche per degli evidenti errori nel dritto. Nulla, però, è ancora perso per il 22enne di San Candido, che avrà la possibilità di rifarsi all’Open di Miami, in cui, invece, per il quinto anno di fila, non ci sarà il numero uno al mondo, Novak Djokovic.

Al di là di come andrà la trasferta di Sinner in Florida, e anche di come è andata la semifinale contro Alcaraz – per Fabio Volandri, il capitano dell’Italia in Coppa Davis, tornerà più forte di prima dopo questa prima sconfitta -, il tennista ha fatto emozionare tutti con un gesto, a bordo campo, da vero campione.

Sinner perde contro Alcaraz, ma emoziona tutti con un gesto inaspettato

Il duello contro Alcaraz è andato alla spagnolo, ma siamo certi che sia così anche dal punto di vista mediatico? Sinner ha sempre dimostrato una certa attenzione verso chi gli sta attorno, con una buona dose di umiltà e signorilità – fuori da qualsiasi clamore e gossip.

L’ha dimostrato anche a Indian Wells quando l’altoatesino, sotto la pioggia che ha costretto i giocatori a bordo campo e ha portato l’arbitro a interrompere il match, ha avuto un gesto molto carino nei confronti della raccattapalle che gli stava accanto, tenendole l’ombrello e scambiando qualche chiacchiera con lei. Di solito accade il contrario.

Infatti, Alcaraz non ha avuto tanta gentilezza, ma non gliene si può fare una colpa, semmai esaltare i modi del campione italiano. Ed è andata esattamente così sui social, dove sono stati in tanti a riconoscere la bella mossa del numero tre al mondo e a fargli un plauso anche per questo. Perché non si dimostra di essere fenomeni solo con le vittorie, e il nostro Sinner l’ha capito fin da subito.