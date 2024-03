Sorpresa Zirkzee: ecco con chi sta firmando

Ultimissime notizie di calciomercato che riguardano il trasferimento di Zirkzee del Bologna pronto a decollare e firmare con una nuova squadra per fare il salto di qualità.

Se dovesse continuare ad andare in questo modo il prossimo anno il club emiliano andrà a giocare la Champions League e potrebbe farlo con o senza Zirkzee in campo. Ma al momento è più probabile una partenza del giovane attaccante olandese che piace a tante squadre in Europa e ci sono anche già i sostituti scelti dal Bologna nel mercato di gennaio perché sono arrivati due bomber che possono rappresentare il club la prossima stagione per quanto riguarda la zona offensiva, uno è il 19enne Santiago Castro e l’altro il 24enne Jens Odgaard. Ci sono ora delle novità importanti che riguardano il futuro di Zirkzee per il prossimo anno.

Perché il futuro del giovane calciatore può essere lontano dal Bologna già la prossima stagione. Potrebbero esserci delle novità molto importanti già in questo prossima finestra di mercato estiva con Zirkzee che può firmare con una nuova squadra visto che c’è tanto mercato su di lui e ci sono diverse società pronte ad investire subito per provare a prenderlo. Può ora cambiare tutto da un momento all’altro perché ci sono delle notizie molto importanti che lo riguardano.

Calciomercato: Zirkzee cambia squadra e firma con un nuovo club

Può davvero arrivare il momento di cambiare squadra ora che si sta consacrando con una grande stagione e che sta aiutando il Bologna ad affrontare la stagione da sogno che sta vivendo con Thiago Motta in panchina. A 9 giornate dal termine non è più un sogno la Champions League, ma un reale obiettivo. Ecco che allora può arrivare la notizia che riguarda il trasferimento di Zirkzee in una nuova squadra.

Joshua Zirkzee infiamma già il mercato ed è pronto a lasciare il Bologna per una nuova squadra di grande appeal, che sia in Italia stesso o all’estero. Perché ora ci sono delle nuove notizie che riguardano una delle più grandi sorprese di questa Serie A con il giovane attaccante che può pensare di andare a giocare per un altro club visto il forte pressing che c’è ora delle varie società su di lui.

Pronta una maxi offerta per portare via Zirkzee dalla Serie A con i club di Premier Leagie che possono presentare 60 milioni di euro per comprarlo, si complica per Milan e altri club italiani la pista dell’attaccante olandese. Chi può prenderlo in maniera favorita può essere il Bayern Monaco che ha una clausola da 40 milioni di euro. In vantaggio ad oggi c’è proprio il club bavarese per ottenere la sua firma.