Addio Milan, il sostituto di Giroud lo sceglie Ibra: ecco i nomi

Calciomercato Milan: addio Giroud, il francese non prolungherà il suo contratto. Ibrahimovic è già a lavoro per prendere il nuovo attaccante.

Ultimissime notizie riguardo il futuro del Milan: c’è un nuovo caso da risolvere che è quello relativo al sostituto di Giroud. Il francese, secondo le ultime indiscrezioni, non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2024. Il futuro di Olivier sarà in Major League Soccer, probabilmente ai Los Angeles Fc. Ecco perché, in casa Milan, è già iniziata la caccia al sostituto: ecco i profili seguiti con grande attenzione anche da Zlatan Ibrahimovic.

Calciomercato Milan: nuovi aggiornamenti sul prossimo attaccante

Valutazioni in corso da parte del club che sta lavorando in vista della prossima stagione.

Dall’incognita Pioli fino al prossimo attaccante, sono tanti i dubbi della società che nei prossimi mesi dovrà prendere una decisione riguardo il futuro del Milan. A fare la differenza sarà il parere di Zlatan Ibrahimovic, sempre più al centro del progetto rossonero nelle vesti di consulente del presidente Gerry Cardinale. L’ex attaccante dovrà sciogliere i dubbi a partire dalla scelta sul prossimo allenatore del Milan. Il sogno resta Antonio Conte, che potrebbe dare una svolta al destino del club rossonero.

Intanto, arrivano dei nuovi aggiornamenti sul prossimo attaccante che il Milan prenderà. Confermato l’addio di Olivier Giroud, Ibrahimovic avrà l’ultima parola sulla scelta del giocatore che dovrà sostituire il francese.

Calciomercato: nuovo attaccante Milan, i nomi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, riportate dalla Gazzetta dello Sport, in cima alla lista dei desideri del Milan per il prossimo calciomercato c’è Zirkzee del Bologna. Il calciatore olandese è un obiettivo concreto per la prossima stagione. L’attaccante non è l’unico seguito dall’area mercato dei rossoneri. In lista ci sono anche Sesko del Lipsia e Gimenez del Feyenoord.