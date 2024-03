Colpo di scena, annuncio su Conte: scelto tra quattro profili per il 2025

In mezzo a quattro profili per la panchina, a seguito dell’esonero che si consumerà a fine stagione, c’è anche il nome di Antonio Conte.

Un annuncio chiaro, fatto da parte del ds che ha annunciato quanto accadrà per il 2025 sulla scelta del nuovo allenatore in panchina, dopo l’addio già annunciato prima ancora della fine di questa stagione.

C’è infatti da monitorare quella che è la situazione di diverse big d’Europa perché, oltre a Liverpool e Barcellona, c’è una terza squadra che cambia tecnico a fine stagione e il futuro prevede l’arrivo di Antonio Conte, attualmente in pole per un posto in panchina, dopo l’annuncio arrivato in serata da parte del ds della stessa società.

Antonio Conte: annuncio sui quattro profili per il 2025

Antonio Conte in panchina, dopo i rumors che erano circolati in merito all’arrivo del tecnico italiano, per quanto era emerso in precedenza. Con l’addio già annunciato, è già casting aperto che sta vedendo ora quattro profili tra i principali candidati per un posto in panchina, in un club tra i top al mondo.

Il tecnico ex Juventus e Inter continua a rappresentare un sogno, oltre ad essere un obiettivo, di diversi club in Italia. Oltre a Napoli e Milan, c’è anche la Juventus, che lo coinvolge nelle voci per un possibile ritorno, per il dopo-Allegri.

Ma questa sera è arrivato l’annuncio da parte del ds del Bayern Monaco, che conferma l’addio di Tuchel come già annunciato dal Bayern Monaco, con Antonio Conte in pole per un posto in panchina, oltre ad altri tre candidati per la panchina del club tedesco.

Conte al Bayern Monaco: il ds annuncia quattro profili

Ai microfoni della Bild, il ds del Bayern Monaco, ha annunciato il programma che prevede la scelta in mezzo a quattro profili per il futuro del club. Quelle che seguono, sono le parole di Max Eberl: “Non esiste un piano A, B, oppure C. Adesso c’è un’analisi approfondita sulla scelta, ci sono diversi profili che stiamo seguendo. Il DNA del club va valutato, bisogna capire che storia dobbiamo portare avanti, in base anche ai giocatori che abbiamo in squadra. Chi sarà il nuovo allenatore del Bayern? Ci sono quattro nomi in ballo, vediamo. Qualcuno ha delle idee che ci piacciono, valuteremo nel breve e sceglieremo nel futuro”. Ogni scelta, in ogni caso, sembra portare ad Antonio Conte, che starebbe continuando a rifiutare le avances dei club italiani, magari proprio per un posto così importante come quello al Bayern Monaco.

Ultime su Conte: chi sono gli altri tre profili al Bayern

Ci sono Antonio Conte – attualmente in pole per il posto in panchina – e altri tre profili per il Bayern Monaco. Sullo sfondo anche Mourinho, ma il Bayern Monaco sta valutando un “giochista”. Infatti, sempre come profilo italiano, c’è quello di De Zerbi tra le idee dei bavaresi, oltre alla possibilità di puntare tutto su Zinedine Zidane, tecnico libero da ormai un po’ di tempo e che cerca una nuova avventura dopo il periodo di sosta del post-Real Madrid.