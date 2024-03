Colpo in attacco Inter, Marotta studia il piano: offerta da 80 milioni

Marotta è pronto a scatenarsi: ecco il piano per il grande bomber, 80 milioni e la firma con l’Inter sarà realtà

Una stagione decisamente positiva quella vissuta dall’Inter di Simone Inzaghi. Al netto dell’inattesa eliminazione dalla Champions League per mano dell’Atletico Madrid, sono davvero tanti i riscontri che lasciano soddisfatti i vertici del club di Steven Zhang.

In primis l’idea di aver virtualmente raggiunto la seconda stella della storia nerazzurra. L’Inter è lanciatissima verso uno Scudetto distante solo qualche punto dall’aritmetica certezza. Il club meneghino ha lavorato in maniera eccellente nella scorsa sessione estiva di calciomercato al punto tale che a gennaio Marotta non ha fatto praticamente nulla.

Ed i meriti, per un gruppo vincente guidato magistralmente da Simone Inzaghi, non possono non finire dalle parti dell’amministratore delegato. Uno dei dirigenti più preparati e attenti del panorama internazionale, ormai da anni.

L’Inter e gli interisti si godono Marotta che in vista della riapertura ufficiale della prossima sessione estiva di calciomercato ha già presente un colpo da urlo in testa: la firma di un nuovo importantissimo centravanti.

Inter, 80 milioni: così il bomber diventa realtà

Non che Lautaro Martinez e Marcus Thuram stiano deludendo. Tutt’altro. Serve però consegnare al tecnico piacentino una punta in grado di alternarsi durante l’anno con i titolarissimi di Inzaghi. E da questo punto di vista la strategia di Marotta comincia ad essere già chiara.

Un affare da 80 milioni di euro sullo sfondo e l’Inter potrà finalmente gioire per il centravanti del futuro: ora è tutto più chiaro.

Come accaduto in passato, è inevitabile che in casa nerazzurra per fare mercato ad alti livelli si attinga all’idea di cedere almeno un big. È successo un anno fa con Andrè Onana, per il quale Marotta ha apparecchiato una plusvalenza da quasi 60 milioni di euro.

Adesso però la scelta sulla prossima cessione riguarderà altri due big. Alessandro Bastoni o Nicolò Barella, entrambi valutati 80 milioni di euro. E la Premier League, con le sue super potenze da tempo alla finestra per i gioielli nerazzurri, può accontentare le altissime richieste di Marotta.

A questo punto i nomi per l’attacco che l’Inter potrebbe provare a prendere sarebbero due. Joshua Zirkzee del Bologna, che piace a numerosi top club italiani ma soprattutto esteri. E Jonathan David, centravanti in scadenza il 30 giugno 2025 con il Lille che il Milan ha sognato di accaparrarsi solo qualche mese fa.

40-50 milioni a testa, Marotta grazie all’addio di uno tra Barella e Bastoni può avere a disposizione un tesoretto necessario ad arricchire la batteria di attaccanti a disposizione di Inzaghi. A questo punto ci sarà solo da scegliere: Zirkzee o David, l’Inter non si ferma più.