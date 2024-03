Serie A, rivoluzione in avanti: Icardi nuovo bomber, sgarbo all’Inter

In sede di calciomercato arriva la notizia che nessuno si aspettava. La big è pronta a mettere in atto una sorta di rivoluzione in attacco e Mauro Icardi può tornare in Serie A. Mette in atto, però, uno sgarbo all’Inter, dal momento che firma con una storica rivale della compagine nerazzurra.

Il mercato si avvicina sempre di più in Serie A, con l’estate che ormai è alle porte. Per quanto sia una fase delicata della stagione che deve essere ancora condotta in porto, molte squadre iniziano già a ragionare in vista dell’estate. Con la concorrenza che è sempre di alto livello, le big sanno di dover lavorare d’anticipo, soprattutto in virtù del fatto che in ambito internazionale il calcio italiano continua ad essere in affanno a livello economico. In tal senso, una compagine lavora alla rivoluzione in attacco ed Icardi potrebbe seriamente essere il nuovo bomber. Ed in tal senso sarebbe un enorme sgarbo all’Inter, visto che firma con una storica rivale.

L’ex Inter è pronto a tornare in Serie A

Quanto fatto dall’argentino in Serie A ha davvero dell’incredibile. Con la maglia della Sampdoria prima e con quella dei nerazzurri poi, infatti, ha scritto pagine di storia importanti, dimostrando di essere uno dei migliori centravanti su scala mondiale. Ed ora sembra che i tempi siano maturi per vederlo nuovamente nel Bel Paese.

Stando a quanto raccontato da TuttoCampo, infatti, il Milan in estate potrebbe seriamente perdere Olivier Giroud, destinato a trasferirsi negli Stati Uniti. A sorpresa i rossoneri pare che si siano fiondati su Mauro Icardi. Pur non essendo giovanissimo, infatti, l’argentino rappresenterebbe un validissimo sostituto del francese, anche in termini di esperienza, leadership ed affidabilità.

Milan, occhi su Icardi con Giroud ai saluti

Al Galatasaray, infatti, l’argentino è tornato ai suoi livelli dopo la parentesi amara al Paris Saint Germain. Come raccontato dai colleghi sopra citati, il Milan è attratto dalle condizioni a dir poco vantaggiose. Il costo del cartellino, infatti, è contenuto e l’ingaggio in tal senso non spaventa. Icardi, dal canto suo, probabilmente non disdegnerebbe di tornare a Milano, città con la quale negli anni ha legato tantissimo. Sarebbe, ovviamente, dura per l’Inter e per i suoi tifosi vedere uno storico capitano indossare la maglia dei cugini rossoneri.