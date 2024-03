Napoli scatenato: scelto il sostituto di Zielinski, arriva dal Barça

Con Zielinski promesso sposo all’Inter, il Napoli non avrebbe perso tempo individuando subito il profilo col quale andare a sostituirlo nella prossima stagione.

Tanti nomi nel corso di queste settimane sarebbero stati accostati agli azzurri, ma la scelta di De Laurentiis e Meluso sarebbe alla fine ricaduta su una delle stelle del Barcellona, giocatore che in questa stagione starebbe trovando meno spazio nelle rotazioni di Xavi rispetto al previsto. Questo starebbe facendo sì che la sua valutazione stia calando, motivo per il quale il presidente del Napoli sarebbe pronto a sfruttare questa ghiotta opportunità per mettere a disposizione di Calzona, o di chiunque sarà il prossimo allenatore degli azzurri, un centrocampista dai piedi di buoni e d’intensità, in grado di non far rimpiangere Zielinski.

Napoli: il sostituto di Zielinski arriva dal Barcellona

La stagione deve ancora terminare, eppure il calciomercato già si starebbe iniziando a prendere la scena. Su questo fronte il Napoli è senza ombra di dubbio una delle società più attive in Italia, complice anche il fatto che in estate la formazione partenopea compirà una vera e propria rivoluzione, cambiando alcuni dei giocatori che hanno scritto la recente storia del club.

Uno di questi è Piotr Zielinski, che a giungo saluterà il Napoli dopo 8 lunghi anni per firmare un triennale da 5 milioni di euro con l’Inter. Far fronte all’uscita di un giocatore tecnico come il polacco non sarà assolutamente semplice, eppure De Laurentiis avrebbe un asso nella macchina pronto a scoprire per stupire tutti. Stando alle ultime notizie, infatti, il Napoli potrebbe pescare dal Barcellona per sostituire Zielinski.

Secondo il noto portale fichajes.net, infatti, nel prossimo calciomercato estivo il club partenopei potrebbe valutare seriamente la possibilità di portare in Serie A Oriol Romeu, giocatore che il Barça sarebbe disposto senza troppi problemi a cedere difronte ad un’offerta consona al valore dell’ex Girona.

Napoli, Romeu per dimenticare Zielinski: le richieste del Barça

Il Napoli valuterebbe il profilo di Oriol Romeu per sostituire Piotr Zielinski. Già in passato lo spagnolo è stato accostato alla formazione partenopea, ma mai come ora le possibilità di vedergli indossare la maglia azzurra nella prossima stagione sono alte.

L’ex Girona è infatti in uscita dal Barcellona, che a quanto pare sarebbe disposto a fare di tutto pur di sbarazzarsene, anche svenderlo, nonostante le condizioni economiche nelle quali riversa il club blaugrana non siano delle migliori. Stando a dati Transfermarkt, infatti, il Barça valuterebbe Romeu addirittura solo 3 milioni di euro, cifra che permetterebbe al Napoli non solo di aggiudicarsi lo spagnolo, ma anche di andare a puntare su altri profili così da riuscire ad avere più opportunità in quella zona di campo. Staremo a vedere.