Nuovo portiere Napoli: già deciso il post-Meret, col nuovo allenatore

Già deciso il post-Meret, con un nuovo portiere al Napoli e con il nuovo allenatore alla guida dei partenopei.

Perché da quando aprirà il mercato, nella prossima sessione estiva e post-Europeo, ci saranno diverse cose da analizzare in casa azzurra e tra queste, quella legata al portiere titolare che è finito in scadenza di contratto e a quanto pare, senza aperture sul rinnovo.

Alex Meret potrebbe essere il colpo a zero in Serie A di una qualsiasi rivale, pronta ad affidare i guantoni dei propri pali come nuovo portiere titolare, sempre in una big del nostro calcio. Il punto è che poi gli azzurri dovranno valutare il sostituto e oggi, proprio in virtù della posizione in porta del Napoli, è arrivata una notizia su chi prenderebbe il posto da titolare tra i pali del Maradona.

Meret, il Napoli ha già un nuovo portiere titolare

Il Napoli avrebbe già un nuovo portiere titolare, non appena dirà addio Alex Meret, che lascerebbe gli azzurri praticamente a costo zero.

Piaceva all’Inter, è tra le idee anche della Juventus come sostituto di Szczesny che anche direbbe addio ai bianconeri a fine stagione, Alex Meret è l’oggetto del desiderio in Italia, ai top club di Serie A.

Nel frattempo, il Napoli, si è già assicurato per il presente e per il futuro, uno dei portieri più interessanti del nostro campionato, che sta seguendo anche Luciano Spalletti per il futuro della Nazionale. Si tratta di Elia Caprile, portiere che è tornato titolare all’Empoli e attualmente in prestito dal Napoli, dopo l’infortunio che gli aveva tagliato in due la stagione, complicando le cose che sono tornate sulla strada giusta per lui. Caprile, ex Bari, potrebbe compiere il grande salto diventando il nuovo portiere titolare del Napoli.

Nuovo portiere Napoli: decisione già presa per Elia Caprile

Secondo quanto riporta il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il nuovo portiere del Napoli sarebbe Elia Caprile. Il portiere, come riporta la stessa fonte, gradirebbe un ritorno in azzurro e alla base, per vivere la sua primissima esperienza da portiere azzurro, dopo l’anno vissuto in prestito all’Empoli e dopo un passato al Bari, con la vecchia gestione De Laurentiis, papà-figlio. Caprile gradirebbe un posto da titolare e assieme al nuovo allenatore del Napoli, al ritiro estivo, si deciderà tutto sul suo futuro. Ma sì, Elia Caprile sarà valutato come ipotetico nuovo portiere del Napoli titolare.

Napoli: dove andrà Alex Meret?

Stando alle ultime di calciomercato in casa Napoli, risulta difficile ipotizzare una permanenza in azzurro per Alex Meret, portiere che ha vissuto non pochi alti e bassi da quando veste la maglia degli azzurri, nonostante uno Scudetto vinto da titolare nella passata stagione, tra i pali dello straripante Napoli di Luciano Spalletti. Il club azzurro potrebbe cederlo, con beffa, considerando che a fine stagione andrebbe via a zero. A prenderlo, tra le possibili destinazioni, potrebbe essere l’Inter, al posto di Audero, per tenere pronto un portiere dalle sue qualità non appena Sommer gli darà spazio, negli anni prossimi.