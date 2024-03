Si sblocca Koopmeiners, via libera dell’Atalanta: sta firmando

Notizie di calciomercato per l’Atalanta e non solo, perché ora si sblocca l’affare Koopmeiners con la Juventus che da tempo è sul giocatore olandese.

In arrivo nuove notizie in merito a quello che accadrà da un momento all’altro per l’affare Koopmeiners pronto a firmare con un altro club e lasciare l’Atalanta dopo essere maturato davvero in maniera incredibile in questo anni che ora gli permetteranno di fare un salto di qualità notevole verso un’altra società. Perché il giocatore piace sempre tanto in giro per l’Europa, ma è in Italia che alcune squadre puntano a tenere le sue qualità. Arrivano ora degli aggiornamenti in merito a questa vicenda che può cambiare tutto in vista dei prossimi anni.

L’estate si avvicina e ora anche Koopmeiners è pronto a lasciare l’Atalanta per un’altra squadra. Perché il giocatore che è continuamente corteggiato da diverse società può seriamente pensare di andare via per fare un salto di qualità ulteriore nella propria carriera. Arrivano ora delle novità molto importanti che riguardano la scelta che può andare a fare il giocatore, perché il suo attuale club sembra aver già deciso come andrà a finire in vista della prossima sessione di mercato.

Calciomercato: Koopmeiners via dall’Atalanta, la scelta

Ci sono ora delle novità molto interessanti che riguardano quello che può accadere in vista della prossima stagione che può segnare un momento cruciale per la carriera del centrocampista olandese pronto ad una nuova avventura. Ci sono delle concrete possibilità che si possa sbloccare tutto da un momento all’altro. Perché Koopemienrs è pronto a lasciare l’Atalanta.

Koopmeiners è il primo obiettivo della Juventus ma anche di Inter, Milan e altre squadre straniere di Premier League. Ecco che allora il club bergamasco dovrà trovare una soluzione in vista delle prossima stagione. Perché il club sta cercando di capire chi è che può arrivare al suo posto in caso di partenza.

Può arrivare un’altra maxi cessione dell’Atalanta con l’addio di Koopmeiners e allora è caccia al sostituto con il nome di Jordan James in cima alla lista. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che parla di come il talento gallese di proprietà del Birmingham in scadenza nel 2025 può approdare in Italia. In questo momento della stagione è a 8 gol in 36 presenze col club di Championship. Il prezzo è di circa 10 milioni di euro.