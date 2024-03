Squalifica Acerbi: c’è una novità, comunicato ufficiale

Arriva un altro comunicato ufficiale riguardo il caso Acerbi e le frasi razziste rivolte al difensore del Napoli Juan Jesus, nel corso della partita di domenica scorsa.

Il Giudice Sportivo ieri si è espresso ed ha chiesto un supplemento di indagini, sulle parole razziste di Acerbi contro Juan Jesus. Il difensore brasiliano ha accusato il suo collega di aver utilizzato termini dispregiativi come negro. Ecco perché Acerbi rischia una maxi squalifica per questo comportamento. Intanto, nella giornata di oggi è arrivato un nuovo comunicato su questo caso: ecco tutti i dettagli.

Non si placano le voci riguardo Francesco Acerbi. Il difensore dell’Inter è finito al centro dell’attenzione dopo la partita di campionato contro il Napoli visto che è stato accusato di razzismo dal suo collega Juan Jesus, che ha denunciato tutto all’arbitro nel corso del match.

Caso Acerbi: c’è il comunicato

La questione sembrava essersi risolta in campo, con le scuse di Acerbi a Juan Jesus, ma in realtà è proseguita anche in questi giorni con l’esclusione dalla Nazionale italiana da parte di Acerbi.

Il difensore dell’Inter, a sua volta, si è difeso dichiarando di non aver mai rivolto frasi razziste a Juan Jesus. Intanto, il Giudice Sportivo ha chiesto un supplemento di indagini, con la Procura federale che nelle prossime settimane dovrà chiarire la situazione.

C’è attesa, dunque, riguardo questa decisione relativa all’eventuale maxi squalifica per Acerbi. Intanto, da parte dei tifosi dell’Inter è arrivato un comunicato in difesa del proprio calciatore.

Curva Nord Inter a difesa di Acerbi, ecco l’annuncio dei tifosi

La Curva Nord dell’Inter ha preso posizione sul caso Acerbi Juan Jesus. I tifosi nerazzurri si sono schierati dalla parte del proprio difensore, manifestando la propria vicinanza al calciatore.

“La Curva Nord è vicina a Francesco Acerbi! Sui social, giornali e tv da giorni sta tenendo banco la presunta offesa razzista di un giocatore dell’Inter nei confronti di Juan Jesus. Conoscendo Francesco, dubitiamo di questa sua uscita. Non sappiamo cosa sia successo in campo e cosa sia accaduto ma abbiamo fiducia nel nostro calciatore. Acerbi è un uomo che ha combattuto e sconfitto il cancro, una persona di poche parole che s’è sempre distinto mostrando grande professionalità”.

La chiosa finale: “Senza prove concrete, la Curva è al fianco del nostro Francesco. Ovviamente, nel caso in cui dovesse essere confermato l’insulto razzista di Acerbi, prendiamo le distanze da tutto ciò”.