Tudor-Lazio, il retroscena: dipende tutto dalla Champions

Arrivano le ultimissime notizie che riguardano il futuro di Igor Tudor che ha firmato con la Lazio e ora spuntano dei retroscena contrattuali sul suo conto.

Ci sono ora delle nuove notizie che riguardano ciò che può accadere in casa Lazio per quanto riguarda il futuro di Igor Tudor che era corteggiato da diverse squadre di Serie A e ha scelto la Lazio dopo le dimissioni di Sarri. Tempestivo l’intervento di Claudio Lotito che ha convinto l’allenatore croato a mettere nero sul bianco anticipando la concorrenza. In questi mesi il tecnico ha rifiutato le panchine di Roma e Napoli perché gli erano stati proposti contratti di 6 mesi soltanto con opzioni legate alla qualificazione in Champions League. Tante voci su di lui anche per un possibile passaggio al Torino.

Ora arrivano delle nuove notizie che riguardano proprio la possibile scelta che può andare a fare l’allenatore in vista del prossimo anno. Perché ci sarà questo rush finale di stagione in Italia con 9 partite per il nuovo tecnico che vuole provare già ad assemblare la migliore formazione per il prossimo anno, poi ci saranno dei cambiamenti in estate. Molto dipenderà proprio dalla Champions League per Igor Tudor in corsa con altre squadre italiane, ma con un passo indietro al momento rispetto ad altre.

Corsa Champions League: per Tudor vale tutto

Al momento è lotta per il quarto e quinto posto in Italia (se dovesse essere confermato anche il 5 posto grazie alla classifica che premia l’Italia nel Ranking Uefa) per la qualificazione alla prossima Champions League e oggi ci sono Bologna e Roma con 54 e 51 punti. Inseguono anche le atre Atalanta, Napoli, Fiorentina e la Lazio che oggi è a quota 43. Servirà un’impresa per Tudor con la Lazio per la Champions.

Perché Tudor ha firmato con la Lazio inserendo nel contratto una clausola proprio legata alla Champions League. In caso di qualificazione per il prossimo torneo ci sarà un premio importante per l’allenatore da parte della società che ora ci spera e punta in queste prossime 9 partite di campionato. Tutto molto acceso visto che tante squadre sono in pochi punti, ma per la Lazio non sarà facile rimontare.

Servirà un lungo filotto di partite vinte e ora è tutto nelle mani di Tudor che si gioca anche un bonus immediato con la Lazio in caso di Champions League ottenuta per il prossimo anno.