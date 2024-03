Calciomercato Juventus: Giuntoli anticipa tutti, arriva per 25 mln

Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus: ecco le ultimissime notizie sull’arrivo del calciatore, Giuntoli anticipa tutti e lo prende per 25 milioni.

Arrivano importanti novità relative al colpo di mercato della Juventus che ha messo nel mirino la rivelazione del campionato italiano.

In attesa di capire chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, con Allegri che resta sempre sulla graticola nonostante un contratto fino al 2025, ci sono delle novità che riguardano il futuro calciomercato dei bianconeri. Giuntoli è già a lavoro per migliorare la rosa e prendere un certo numero di giocatori che dovrà rappresentare il futuro del club bianconero. Nella lista della spesa c’è anche il talento, rivelazione della Serie A: può arrivare alla Juventus per 25 milioni di euro.

Calciomercato Juventus: Giuntoli ha il colpo in canna, le ultime

Emergono nuove indiscrezioni di calciomercato sul futuro della Juventus, che sarà protagonista della prossima sessione dell’estate 2024. Servono rinforzi per poter puntare in alto. La necessità è prendere almeno un rinforzo a centrocampo, per sostituire Pogba.

Arrivano nuovi indizi in merito alla possibilità di acquistare il talento di proprietà del Bologna. Cresce l’entusiasmo fra i tifosi della Vecchia Signora, che apprezzano davvero le qualità del centrocampista scozzese.

Dopo le voci delle ultime settimane, confermate anche dall’agente, adesso ci sono dei nuovi indizi che riguardano la proposta di Giuntoli al Bologna per portare alla Juventus Lewis Ferguson.

Calciomercato Ferguson Juventus: tentativo di Giuntoli

Giuntoli guarda al futuro e pensa a come migliorare la rosa della Juventus. A prescindere da chi siederà in panchina la prossima stagione, il dirigente s’è già mosso per trovare i rinforzi giusti da mettere a disposizione dell’allenatore. In attesa di sciogliere i dubbi sul futuro di Allegri, arrivano delle novità di mercato relative al possibile nuovo innesto a centrocampo. La dirigenza ha messo nel mirino Ferguson del Bologna. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate dal giornalista esperto di mercato Ekrem Konur, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto 25 milioni di euro per arrivare al centrocampista scozzese.