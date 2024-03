Soule in Arabia Saudita: spiazza tutti, ecco il suo sogno

Matias Soule è diventato grande in Serie A. Con la maglia del Frosinone ha regalato gol e giocate da sogno: spunta la verità sull’Arabia Saudita

Una voglia imporsi di imporsi nel calcio che conta, ma attenzione alle sirene provenienti dall’Arabia Saudita. Spunta il suo sogno nel cassetto. Di proprietà della Juventus, si è reso protagonista con la maglia del Frosinone che ora rischia tanto.

Un momento decisivo per concentrarsi sulla salvezza del Frosinone, che ha vissuto una seconda parte di stagione totalmente da dimenticare. Soule è stato protagonista con gol ed assist vincenti, ma ora ha svelato il suo sogno nel cassetto. L’obiettivo principale sarà la salvezza con i ciociari per poi spiccare definitivamente il volo nel calcio che conta.

Soule, futuro da top player: spunta la verità

Tutto può cambiare in poco tempo per spingersi sempre più in alto. La sua volontà farà così la differenza per sognare una carriera ricca di successi. Ecco le sue sensazioni in ottica futura: ecco la verità.

Matias Soule è pronto a diventare protagonista anche con l’Argentina Under 23. Ha rilasciato diverse dichiarazioni ai microfoni di Doble Amarilla Radio su Dsports Radio: ha ricevuto anche offerte dall’Arabia Saudita, subito le ha rifiutate. L’ipotesi concreta è quella di tornare da protagonista a vivere stagioni importanti con la Juventus, ma il suo sogno resta quello di giocare in Inghilterra: “Uno dei campionati migliori del mondo. Sarebbe un sogno esser lì”.

Il talentuoso argentino ha rifiutato anche la Nazionale italiana per esaudire il suo desiderio di essere una stella dell’Albiceleste. Soule è pronto ad incantare tutti in vista dei prossimi anni con un’alta aspettativa sul suo conto.