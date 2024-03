Calciomercato: torna Milinkovic Savic, lo prende una big

Ultimissime notizie sul futuro di Milinkovic: il calciatore può tornare subito, ecco tutti i dettagli sulla prossima destinazione.

Arrivano nuovi indizi di mercato che riguardano il futuro del centrocampista Sergej Milinkovic: il serbo, protagonista in Arabia Saudita, può tornare anche in Serie A. C’è una società che ha messo nel mirino il calciatore, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato: prendono Milinkovic, ecco tutti i dettagli

Ci sono delle novità di mercato che riguardano il giocatore serbo. Obiettivo dichiarato di alcune società europee, l’estate scorsa ha sorpreso tutti con la scelta di andare nella Saudi Pro League.

I petrodollari hanno convinto Milinkovic Savic che è uno dei giocatori più pagati dell’Al Hilal. La sua esperienza in Arabia Saudita, però, può già concludersi la prossima stagione. C’è un tentativo da parte di una big, che ha mosso i primi passi per prendere il centrocampista nel corso della prossima sessione di calciomercato estiva 2024.

Arriva dalla Spagna la notizia sul possibile ritorno in Serie A di Milinkovic che è un obiettivo della Juventus. I bianconeri lo seguono da tempo e possono fare un tentativo per acquistarlo, in virtù della squalifica di Pogba. C’è, però, anche anche il Psg che è pronto ad inserirsi nella corsa per acquistare il centrocampista ex Lazio.

Calciomercato: Milinkovic al PSG? C’è il via libera

Il Paris Saint-Germain sta cercando di prendere Sergej Milinkovic-Savic, i francesi si sono inseriti nella corsa per il giocatore che attualmente milita nell’Al-Hilal in Arabia Saudita. Il serbo, che ha uno stipendio da 25 milioni di euro a stagione, ha la possibilità di tornare in Europa la prossima stagione.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, riportate da todofichajes.com, il PSG ha mostrato il suo interesse per Milinkovic Savic. I francesi vedono in lui un’opportunità per rinforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione. Anche Luis Enrique ha dato il via libera per il suo acquisto.

Dopo essere stato uno dei migliori centrocampisti della Serie A, Milinkovic Savic la scorsa estate è andato nel campionato arabo in una squadra di alto livello per quella categoria. Il valore di mercato del centrocampista, secondo Transfermarkt, è di 35 milioni di euro. In Serie A, anche la Juventus è tra le pretendenti per Milinkovic Savic. Può essere un ottimo sostituto di Pogba anche se il suo alto ingaggio potrebbe rappresentare un grosso ostacolo per la Vecchia Signora.