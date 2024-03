Koopmeiners ha scelto la nuova squadra: annuncio UFFICIALE

Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, ha rotto gli indugi scegliendo per quale squadra giocherà a partire dalla prossima stagione.

L’olandese, intervistato dai microfoni di uno dei importanti portali nazionali di notizie, ha infatti rilasciato un annuncio nel quale ha definito un volta e per tutte il suo futuro, svelando anche retroscena di calciomercato che a posteriori potrebbero lasciare l’amaro in bocca ai tifosi delle squadre coinvolte. Essendo uno dei profili più seguiti d’Europa, Koopmeiners si prospetta essere il protagonista indiscusso del prossimo calciomercato estivo, anche se l’assist servito in questa intervista dovrebbe servire al club in questione per affondare subito il colpo decisivo sul giocatore.

Teun Koopmeiners ha scelto, svelato il suo futuro: annuncio UFFICIALE

Teun Koopmeiners si prospetta essere uno dei nomi più ricercati del prossimo calciomercato estivo. L’olandese, stando infatti a quanto riportato nelle ultime ore, avrebbe intenzione di lasciare l’Atalanta per compiere il tanto atteso salto di qualità in carriera.

Essendo un profilo di caratura oramai internazionale, Koopmeiners sarebbe seguito dalle più importanti squadre d’Europa, ma l’impressione è che il suo futuro possa essere ancora in Serie A, o alla Juventus o al Napoli, società delle quali ha parlato nel corso della lunga ed importante intervista rilasciata al De Telegraaf, ai microfoni del quale ha anche svelato una serie di retroscena importanti che potrebbero avere un peso specifico nel prossimo calciomercato estivo.

Ciò che però conta più di tutto in questo momento è l’ufficiale presa di posizione di Koopmeiners, il quale è stato abbassata chiaro nell’annuncio rilasciato al De Telegraaf. Il centrocampista dell’Atalanta ha infatti detto: “Ho detto all’Atalanta che nella prossima estate voglio trasferirmi“. Da capire ora quale sarà la prossima destinazione in carriera dell’olandese: Juventus o Napoli? Queste sembrerebbero essere le mete più gettonate, anche se lo stesso Koopmeiners avrebbe aperto ad una possibilità che rischierebbe di far rimanere con un pugno di mosche due società di Serie A.

Koopmeiners: non solo Napoli e Juventus, ecco dove vorrebbe andare

Al momento una sola cosa è certa: Teun Koopmeiners lascerà l’Atalanta nel prossimo calciomercato estivo. Ad annunciarlo lo stesso olandese ai microfoni del De Telegraaf, ai quali ha parlato di tanti argomenti svelando fra le altre cose anche quelli che dovrebbero essere i progetti, ma soprattutto sogni, per il suo futuro. Queste le sue dichiarazioni.

Sull’interesse del Napoli nella scorsa estate: “Già l’anno scorso c’era un concreto interesse da parte del Napoli, ma i club non sono riusciti a trovare l’intesa“.

Sull’interesse attuale della Juventus: “Mentirei se dicessi che non mi arrivano notizie di un probabile interesse della Juventus. Le leggo anch’io o mi vengono inoltrate“.

Sul sogno Premier League: “Per alcune squadre in Inghilterra potrei anche sopportare la pioggia. Ma spero comunque che l’Atalanta riceva in ogni caso una bella somma per me“.