Mercato Milan, colpo dalla Serie B: bruciata la Roma

Mercato Milan, i rossoneri non si fermano in sede di mercato ed ora arriva la notizia del colpo direttamente dalla Serie B. Si tratta di un nome nuovo per la squadra mercato guidata da Moncada, con la Roma che rischia di restare, come si è soliti dire in questi casi, con il cerino in mano.

Non è delle migliori, per usare un eufemismo, la situazione in casa Milan, dal momento che sono tanti i tavoli su cui questo club sta giocando. Il primo, chiaramente, è il campo, dove questa squadra, guidata da Stefano Pioli, vuole difendere il secondo posto in Serie A e cercare di vincere l’Europa League, che tornerebbe a dare al club una dimensione internazionale. Dall’altra parte, però, c’è bisogno di capire cosa accadrà alla società. Ricordiamo, infatti, la delicata questione legata al passaggio di proprietà nelle mani di Cardinale. Nonostante tutto questo, però, la proprietà sta lavorando ad un colpo ad effetto che arriva direttamente dalla Serie B. E per il quale il Milan supera anche la Roma, da tempo sulle tracce del calciatore.

Mercato Milan, colpo dalla Serie B

I rossoneri sono sempre attenti ai giovani talenti da far crescere e poi vedere consacrarsi. Ed in tal senso la Serie B è una sorta di miniera d’oro e per giunta senza fine di talenti. Non a caso il prossimo colpo di Moncada può arrivare proprio da lì ed essere a dir poco interessante.

Stando a quanto raccontato da Calciomercato.com, infatti, il Milan risulta tra i club che a gennaio si sono seriamente fatti sotto per Dennis Man. L’interesse era concreto, ma alla fine non si è concretizzato anche per la volontà del ragazzo di conquistare la Serie A con il suo Parma. Ma in estate tutto potrebbe cambiare.

Milan, occhi su Man del Parma: le ultime sulla Roma

Si tratta di uno dei grandi protagonisti di questa Serie B 2023/2024 e sta trascinando a suon di giocate da urlo il Parma in Serie A. Per lui, infatti, in stagione sono già arrivati 11 gol in 26 partite. Adesso, però, come raccontato da Calciomercato.com, potrebbe rinnovare dopo 3 anni con il Parma per poi vedere se in estate dovesse arrivare qualche offerta interessante. A gennaio ci ha provato anche la Roma. Chissà che non possa riproporsi anche in estate il duello, con i rossoneri che sono però in vantaggio.