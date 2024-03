Nuovo allenatore Napoli: ADL ha scelto, arriva dalla Serie B

Nonostante il rendimento della squadra sia migliorato sotto Francesco Calzona, il Napoli cambierà comunque allenatore nella prossima stagione.

Tanti nomi nel corso di queste settimane sarebbero stati accostati alla panchina degli attuali campioni d’Italia, ma come al solito Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di stupire tutti inserendo in lista un’allenatore inusuale che tanto bene sta facendo in Serie B alla guida della sua squadra.

Dopo la brutta esperienza della scorsa estate il presidente azzurro non ha intenzione di commettere gli stessi errori, motivo per il quale qualunque sia alla fine la scelta, sarà frutto di un studio meticoloso ed analisi dettagliata. Certo, dopo i vari Conte, Klopp, un nome del genere non può far entusiasmare la piazza, eppure in questi 20 e passa anni alla guida del Napoli sono state più le volte nelle quali De Laurentiis ha avuto ragione che torto.

Nuovo allenatore Napoli: che sorpresa, arriva dalla Serie B

L’arrivo di Francesco Calzona ha dato al Napoli quella scossa che forse società e piazza si aspettavano di ricevere già con Mazzarri, peccato che il tempismo non è stato dei migliori. Imparata la lezione, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cadere negli stessi errori, motivo per il quale starebbe già iniziando a programmare la prossima stagione, partendo ovviamente dalle fondamenta, dal nuovo allenatore.

Salvo un miracolo sportivo, che si chiama qualificazione alla prossima Champions League, Calzona difficilmente siederà ancora sulla panchina del Napoli, motivo per il quale nel corso di queste settimane sono stati accostati così tanti allenatori alla squadra partenopea. La speranza dei tifosi azzurri è che alla guida degli attuali campioni d’Italia possa arrivare un nome di spessore col quale iniziare un vero e proprio ciclo, peccato che l’idea di De Laurentiis è completamente un’altra. Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente del Napoli potrebbe addirittura pescare dalla Serie B il prossimo allenatore degli azzurri.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, a fronte dell’indiscutibile ottimo campionato del Parma, Fabio Pecchia sarebbe un nome che alletterebbe e non poco il Napoli in vista della prossima stagione.

Pecchia nome a sorpresa per il Napoli: le alternative

Fabio Pecchia è il nome a sorpresa per la panchina del Napoli. L’allenatore del Parma, però, resterebbe un’ipotesi tra diverse alternative: sul taccuino di Aurelio De Laurentiis campeggerebbe ancora fiero il nome di Vincenzo Italiano, che quasi sicuramente al termine di questa stagione saluterà la Fiorentina dopo due anni di altissimo livello.

Oltre all’ex Spezia il presidente partenopeo continuerebbe a seguire anche Thiago Motta, sul quale però ci sarebbe l’agguerrita concorrenza di mezza Italia ed Europa. Resta viva anche, ed ancora, l’ipotesi che porterebbe ad Antonio Conte, il vero sogno del Napoli. Insomma, le soluzioni di certo non mancano, ma su chi sceglierà di puntare De Laurentiis alla fine? Staremo a vedere.