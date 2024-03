Roma, cambia ancora il futuro di Belotti

Svolta di calciomercato in arrivo per Andrea Belotti pronto a firmare con una nuova squadra in vista dei prossimi anni. Perché ora arriva la notizia riguardo quello che può accadere tra Roma e Fiorentina.

E’ da tempo che si parla di quello che può accadere per l’attaccante italiano che è passato in questi ultimi mesi a un nuovo club. Una situazione particolare quella che sta vivendo il giocatore visto che dopo aver lasciato dopo tanti anni il Torino non ha trovato fortuna come si aspettava con la maglia della Roma e per questo motivo che è arrivato il suo trasferimento a gennaio in prestito secco alla Fiorentina ora per Belotti che resta però di proprietà della Roma. Il giocatore sta attraversando un periodo particolare della propria carriera e ora arrivano delle nuove notizie in merito a quello che accadrà in futuro.

Perché Belotti è conteso tra Roma, Fiorentina e anche altri club di Serie A che possono pensare di affidare a lui l’attacco e puntare sul bomber italiano che per tanti anni è stato considerato in Italia uno dei migliori e adesso nel finale di carriera vive un periodo particolarmente difficile. Allo stesso tempo adesso arrivano delle importanti notizie che riguardano quello che potrebbe accadere in vista dei prossimi anni per il giocatore che aspetta l’occasione giusta per un ultimo e importante contratto di carriera.

Calciomercato: futuro Belotti, la scelta

Pronto l’addio dalla Roma di Belotti che può firmare con una nuova società a titolo definitivo in vista della prossima stagione.

E’ proprio la Fiorentina che esce allo scoperto e che può firmare l’ingaggio di Belotti dalla Roma anche per le prossime stagioni. Ora il club viola dovrà capire chi ricoprirà il ruolo di Joe Barone dopo la sua tragica scomparsa, eppure, i piani di mercato sono pronti ad andare avanti. Perché ci sono delle decisioni da prendere come quella proprio sul ‘Gallo’ che è arrivato a gennaio in prestito secco dalla Roma.

Non rientra più nei piani della Roma e per questo che Belotti può arrivare alla Fiorentina con un nuovo prestito e riscatto per la prossima stagione. Decisivo sarà capire anche chi sarà il prossimo allenatore dei viola considerando che andrà via Italiano. Intanto, tra le possibili opzioni c’è anche quella di un accordo tra Roma e Fiorentina con uno scambio Belotti-Ikone come già a gennaio scorso si era pensato di fare.