Sarri torna subito in panchina: grande occasione

Maurizio Sarri dopo le dimissioni dalla Lazio è pronto a tornare di nuovo in panchina con un club per provare a riscattare l’ultima stagione non positiva in Serie A.

Ci sono degli sviluppi che si possono venire a creare nel giro delle prossime ore riguardo quello che è accaduto in questi giorni con l’ex tecnico di Juve e Napoli che ora è pronto a mettersi di nuovo in gioco. Perché non c’è assolutamente voglia di lasciare tutto così in sospeso e con grande delusione, per questo motivo si proverà a trovare la giusta intesa riguardo quello che può accadere a Sarri che è pronto a firmare con una nuova squadra già in estate e trovare il giusto accordo per avviare un nuovo progetto. Sono diverse le società che hanno messo nel mirino il tecnico.

Le ultimissime notizie parlano di un concreto monitoraggio della situazione per diverse società importanti in Europa che sono pronte a rimettersi in gioco per il futuro e stanno cercando di trovare la migliore soluzione possibile per provare ad andare avanti con un progetto nuovo. Ecco che ora si apre l’occasione per la firma di Maurizio Sarri con un nuovo club dopo l’esperienza alla Lazio che non si è conclusa nel migliore dei modi e come si aspettava lo stesso tecnico dopo un ottimo anno la passata stagione.

Sarri torna in panchina: chi allenerà?

Novità riguardo quello che può essere il futuro di Maurizio Sarri pronto ad una nuova offerta per tornare ad allenare un club e mettersi di nuovo in discussione per provare a trovare una soluzione immediata.

Maurizio Sarri è pronto a tornare ad allenare e lasciarsi alle spalle il brutto periodo vissuto con la Lazio. Perché le ultime che riguardano il tecnico nativo di Bagnoli possono portare ad una svolta incredibile per il futuro del tecnico in Italia. Il Corriere dello Sport analizza le quote dei bookmakers che aprono ad un clamoroso ritorno di Sarri al Napoli o con una firma alla Fiorentina che sarà orfana di Italiano in estate.

Ma non finisce qui. Perché oltre a Napoli e Fiorentina su Sarri come nuovo allenatore ci pensa anche il Barcellona post Xavi e occhio a quello che può accadere in vista delle occasioni che si apriranno in Premier League e non solo. Maurizio attende l’occasione giusta.