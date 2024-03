Senza Xavi, futuro in Serie A: l’annuncio a fine stagione

Lo aveva fortemente voluto Xavi Hernandez, le cose sono cambiate per lui al Barcellona con possibile arrivo ora in Serie A.

Perché in Italia c’è chi punta sul talento del Barcellona che, da un po’ di tempo a questa parte sembra essersi spento, a causa anche delle scelte dello stesso tecnico che pare abbia puntato su altri calciatori, nel tridente offensivo che riguarda appunto lo stesso calciatore del club catalano.

Scelte in avanti che sono dettate da importanti qualità tecniche per chi scende in campo, chiaro però che uno dei talenti più importanti della Spagna, sta rischiando di “bruciarsi” e pare sia intenzionato a lasciare di nuovo la Spagna, dopo il passato vissuto al Manchester City, per una nuova e importante occasione da titolare, altrove.

Barcellona: addio senza Xavi, il futuro può essere in Italia

Può arrivare in Italia, dopo aver raccolto poco o nulla nel corso di questa stagione. Complice anche l’infortunio nelle rotazioni che hanno visto poi tagliato fuori lo stesso calciatore spagnolo, non è al Barcellona che vivrà il suo futuro.

Perché resta uno dei calciatori più interessanti e con l’Europeo alle porte, con la voglia di tornare ad essere uno dei principali calciatori tra i titolari, il suo domani potrebbe essere in Italia.

Può essere in Italia il futuro di Ferran Torres, esterno offensivo del Barcellona che potrebbe raggiungere la nostra Serie A nel 2024/2025. Il classe 2000 ha un’importante ingaggio, valido fino al 2027, ma occhio alla possibilità di vederlo in Italia come accadde per Brahim Diaz. Sulle sue tracce ci sono Napoli e Milan.

Colpo dal Barcellona per la Serie A: Ferran Torres tra Milan e Napoli

Punterà su altro, probabilmente, il Barcellona. Lo fanno sapere dalla Spagna, dove annunciano il possibile trasferimento di Ferran Torres, calciatore che piace anche a Napoli e Milan, oltre alle big europee che vorrebbero mettere le mani sul suo cartellino. Da una parte il possibile ritorno in Premier, dove ha giocato già nel Manchester City, ma dall’altra le opzioni italiane. C’è il Napoli, che con le cifre che incasserà sulla cessione di Osimhen, potrà rifarsi il club con diversi milioni da spendere nel mercato 2025. L’altra rivale italiana è il Milan che, se dovesse soprattutto partire Leao, dovrà inserire un nuovo esterno offensivo e il nome di Ferran Torres intriga Furlani e i suoi.

Ultime su Ferran Torres: c’è anche l’Arabia Saudita

Stando alle news riportate dai colleghi di Fichajes.net, ci sono diversi club interessati al cartellino di Ferran Torres. In Italia c’è chi lo prenderebbe in prestito con opzione di riscatto, a cifre fissate sui 40 milioni. Dall’Arabia Saudita, invece, l’Al-Ittihad sarebbe già disposta a spendere tali cifre per prenderlo subito, senza contare l’enorme ingaggio che verrebbe poi versato nelle casse del giocatore.