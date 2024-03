Annuncio in panchina: “Pirlo in Serie A”, confermato per il 2025

Si sta godendo l’annata alla Sampdoria, non con pochi alti e bassi considerando che la Samp non riesce a trovare le prime posizioni come da programma.

Ma la classifica permette di sperare nella Serie A considerando la possibilità di trovarla attraverso l’accesso ai play-off, per Andrea Pirlo. Tra le colonne de Il Corriere dello Sport si fa il nome di Pirlo, nell’annuncio del presidente che ha confermato quanto circolava nel corso di questi giorni, sulla possibilità di rivedere ancora l’ex Juventus in panchina per il futuro.

In questo momento la Sampdoria si trova coinvolta infatti nella lotta per la Serie A, considerando l’attuale settimo posto e la possibilità di continuare a scalare le posizioni, nel rush finale in Serie B e che il club blucerchiato vuole vivere da protagonista. Poi in futuro, come confermato, l’idea per Pirlo sarebbe quella di riottenere una panchina in Serie A dopo l’esperienza vissuta alla Juventus, dove riuscì a vincere anche quello che ad oggi è l’ultimo trofeo vinto nella storia dei bianconeri.

Pirlo in Serie A nel 2025: tutto confermato

Ha vissuto un’annata da protagonista alla Juventus, malgrado l’esonero per riportare Allegri in bianconero, poi ha deciso di ripartire altrove fino all’arrivo della Sampdoria che, una volta retrocessa in Serie B, ha voluto ricominciare da lui e Baronio, per il salto immediato in Serie A.

Non è andata benissimo ad inizio stagione, le cose però sono poi cambiate a campionato in corso con lo stesso Pirlo che è riuscito a convincere i blucerchiati a tenere salda la posizione in panchina, malgrado i rumors sull’esonero di inizio annata. Un cambio di rotta che può ora permettergli il ritorno in Serie A.

Secondo quanto confermato dal suo presidente, Andrea Pirlo sarà confermato alla Sampdoria anche in futuro. Dopo un inizio a rischio esonero, Andrea Pirlo invece si è preso la Sampdoria e potrebbe essere il tecnico del futuro, approdando in Serie A da neo-promosso con la società blucerchiata e con la possibilità di allenare, a prescindere dal club ligure, nel nostro massimo campionato italiano.

Sampdoria: le parole del presidente su Andrea Pirlo

Il presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi, ha confermato Pirlo anche in futuro. Nelle parole riportate dai colleghi de Il Corriere dello Sport, in occasione della visita all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, la conferma per il domani dei blucerchiati: “Ha iniziato un progetto con noi che si sta sviluppando, è un punto di riferimento per noi, vogliamo raggiungere i risultati con lui. Resta, ha un contratto con noi anche per il prossimo anno, non ci sono problemi”.

Pirlo piace anche ad altri club: le ipotesi italiane in Serie A

Andrea Pirlo potrebbe compiere il grande salto e la Sampdoria lo confermerebbe a prescindere per il 2024/2025, ma occhio anche alle altre ipotesi in Serie A, che lo riguardano. Perché anche di fronte alle panchine che si liberano – saranno tantissime nella prossima estate – Pirlo rappresenta uno tra i candidati di diverse squadre che, nella prossima stagione, dovranno ricominciare con un nuovo allenatore. E tra le ipotesi ci sono anche club blasonati come la Fiorentina, con Vincenzo Italiano che si separerà dai toscani a fine stagione.