Atalanta, brutte notizie: Gasperini perde un titolarissimo

Brutte notizie per l’Atalanta che ha perso un altro giocatore per infortunio. Arriva la notizia direttamente dal ritiro della Nazionale dove è impegnato.

Non ci sono delle belle novità per la squadra bergamasca che nell’ultimo turno di Serie A non ha giocato in campionato a seguito quello che è accaduto fuori dal campo con l’arresto cardiaco di Joe Barone che qualche giorno dopo il suo malore è poi morto. Il club allenato da Gasperini si prende vacanze lunghe quindi e potrà tornare in campo soltanto dopo la sosta delle Nazionali in Serie A quando ci sarà uno scontro diretto contro il Napoli per la zona Europa. Per quella gara potrebbero esserci però delle assenze importanti per Gasperini che ha perso un altro giocatore per infortunio in Nazionale.

Infatti, alla fine è arrivata la notizia direttamente dalla Nazionale con un comunicato riguardo le condizioni del giocatore dell’Atalanta che non è al meglio e non potrà giocare la prossima partita a causa di un problema muscolare. Occhio ora a quello che può accadere perché c’è un possibile problema per un giocatore che rischia di non essere in campo nemmeno nelle prossime settimane con gli impegni del club. Ora ci sono delle notizie che riguardano proprio quello che accadrà.

Infortuni Atalanta: un altro giocatore si è fatto male

Situazione complicata questa che sta vivendo ora l’Atalanta con un altro giocatore che si è fatto male e per questo che si cerca di capire quando potrà tornare in campo con le condizioni e i tempi di recupero che possono essere più lunghi del previsto. Un problema che è sorto in Nazionale e che si spera non possa andare a rovinare il rush finale di stagione del club italiano e del giocatore.

Non arrivano buone notizie dal ritiro del Belgio per l’infortunio a causa di un problema muscolare per Charles De Ketelaere che con la nazionale belga non scenderà in campo nelle prossime partite, sicuramente salterà l’amichevole contro l’Irlanda. Da capire se potrà tornare tra qualche giorno a disposizione e che situazione sta vivendo ora il giocatore.

La speranza di Gasperini è di avere il suo titolarissimo a completa disposizione per la prossima partita contro il Napoli. E’ arrivato direttamente dal Belgio il comunicato sulle condizioni De Ketelaere che non ha preso parte alla trasferta con la squadra per via di un leggero risentimento agli adduttori. Saranno quindi valutate le sue condizioni e i tempi di recupero.