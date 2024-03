Italia, trovato il nuovo bomber: Spalletti lo sceglie per gli Europei

L’Italia di Luciano Spalletti si prepara ai prossimi Europei e ci sono delle importanti notizie che riguardano i nomi dei possibili convocati per la competizione.

Occhio a quello che può accadere in vista dei prossimi Europei con la Nazionale dell’Italia di Spalletti che dovrà difendersi dopo il titolo vinto nella passata edizione sotto la gestione di Roberto Mancini che ha poi deciso di andare via dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Arabia Saudita proprio per una folle offerta arrivati dall’Arabia per allenare la Nazionale saudita che oggi ha il tecnico italiano in panchina con un ingaggio mostre da 50 milioni a stagione. Ora ci sono delle novità che riguardano il nuovo progetto che è stato avviato dall’ex tecnico del Napoli arrivato dopo la vittoria dello scudetto.

Notizie importanti che coinvolgono l’Italia che in queste settimane si sta concentrando sugli schemi del tecnico italiano e su quello che potrebbe accadere perché c’è la seria possibilità che si possa arrivare a chiudere la lista dei convocati dell’Italia per gli Europei sotto la firma di Spalletti che è il ct già nelle prossime settimane. Una bozza già c’è, ma occhio a possibili sorprese tra esclusi e nuovi inseriti. Perché ora si arriva al momento decisivo della stagione dove tutti proveranno a dare il massimo per ottenere una chiamata dell’allenatore.

Convocati Italia: Spalletti ha trovato il bomber

Situazione particolare che sta vivendo l’Italia di Spalletti che arriverà agli Europei come vincitrice dell’edizione precedente, quando però in panchina c’era Mancini e si arrivava dall’anno dopo il Covid che paralizzò il mondo intero. Oggi ci sono delle nuove notizie in merito a quella che sarà la prossima Italia sotto la gestione Spalletti e quella che andrà agli Europei 2024 con una formazione diversa rispetto quella del passato.

Perché è inevitabile che ci saranno dei cambiamenti sia per una questione anagrafica che di stile di allenatori che hanno visioni diverse di calcio. Ecco che allora Spalletti rivoluziona l’Italia e può aver trovato il nuovo bomber che cercava.

Perché in attacco Immobile non dà più garanzie e Scamacca ha fallito l’esame in stagione per guadagnarsi la maglia dell’Italia, decisive le ultime partite di campionato per entrambi per ricevere comunque una chiamata. Per il presente e il futuro Spalletti si affiderà a Retegui del Genoa, l’Italo-argentino che ha scelto la maglia Azzurra. Non mancano le polemiche riguardo la questione.