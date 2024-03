Lukaku-Roma, è stata presa una decisione

Ultimissime notizie che riguardano il futuro di Romelu Lukaku con la Roma e quello che può accadere in vista delle prossime partite stagionali viste le condizioni del belga.

Può cambiare tutto in casa Roma in vista della prossima stagione. Perché ci sono delle importanti notizie che riguardano quello che può accadere per il club giallorosso in vista dell’estate, quando si dovrà avviare un nuovo progetto in base a chi sarà l’allenatore (con De Rossi che può essere confermato se dovesse continuare così) e i giocatori che resteranno in rosa. Tutto ancora da vedere, dipenderà chiaramente dai traguardi che si andranno ad ottenere in queste prossime settimane tra il campionato dove si vuole arrivare in Champions League e anche in Europa League dove ci saranno i quarti di finale contro il Milan da affrontare. Il futuro di Lukaku può dipendere anche da tutte queste cose alla Roma.

Perché Lukaku alla Roma è solo in prestito e bisognerà aspettare ancora prima di capire che cosa accadrà la prossima sessione estiva di mercato considerando che il giocatore dovrà tornare in prestito al Chelsea e poi valutare nuovamente quello che potrà essere il suo futuro visto che non rientra più nei piani della società londinese. Ecco che ora ci sono delle nuove possibili strade che possono portare ad un accordo tra le parti.

Roma, futuro e condizioni di Lukaku

Romelu Lukaku verrà riscattato dalla Roma? Questa è una delle tante domande che si fanno i tifosi giallorossi che hanno visto una crescita del giocatore sotto la gestione di De Rossi ma che ancora non ha convinto totalmente visto quelli che possono essere i costi.

Perché Lukaku è arrivato a Roma in prestito e per confermarlo serviranno circa 40 milioni di euro. Una cifra non considerata fattibile dai Friedkin visto anche l’alto stipendio del giocatore. Bisognerà quindi trovare un’altra soluzione economica con il Chelsea che in estate riabbraccerà il giocatore, per poi capire cosa accadrà.

Intanto, le condizioni di Romelu Lukaku sono in miglioramento perché il giocatore ha smaltito il problema dato da un sovraccarico all’inguine e si è regolarmente allenato col gruppo del Belgio che è sotto la gestione del ct Domenico Tedesco. Una buona notizia quindi per la Roma, De Rossi e i tifosi riguardo il centravanti giallorosso che vuole convincere tutti in questo finale di stagione.