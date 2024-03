Calciomercato: dal Manchester alla Juve, svelato il colpaccio

Calciomercato Juventus: svelato il colpaccio di Giuntoli, arriva dal Manchester United. Ecco tutti i dettagli su questa operazione.

Nuove voci di calciomercato che riguardano la Juventus. I bianconeri sono a la voro per la prossima stagione. L’obiettivo della società è quello di migliorare la rosa dei bianconeri che, con molta probabilità, saranno protagonisti nella Super Champions League. Servirà un organico all’altezza anche in vista del Mondiale per Club, che si disputerà nell’estate 2025. Ecco perché Cristiano Giuntoli, con mesi d’anticipo, sta già tracciando le linee sui prossimi colpi da fare.

Si prospetta una campagna trasferimenti scoppiettante per la Juventus. Giuntoli, la prossima estate, avrà tanto da fare. Il dirigente dei bianconeri sta già mettendo a punto le strategie da attuare per rendere sempre più competitiva la rosa dei bianconeri. A prescindere dal nome del prossimo allenatore, si cercano nuovi giocatori offensivi capaci di fare la differenza sia in Italia che in Europa. Nelle ultime ore è uscito fuori un altro obiettivo della Juventus, si tratta del giocatore di proprietà del Manchester United.

Calciomercato Juventus: il nuovo colpo arriva dallo United

La Juventus pesca in Inghilterra. I bianconeri sono a lavoro per la prossima sessione di calciomercato. Nel mirino della società c’è anche il calciatore di proprietà del Manchester United, legato ai Red Devils da un contratto in scadenza nel 2025.

Valutazioni in corso da parte di Cristiano Giuntoli che, in quella posizione, ha già opzionato diversi calciatori. Uno di questi è Felipe Anderson, che può arrivare alla Juventus a parametro zero.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, resta sullo sfondo anche questa pista con la dirigenza pronta a chiudere con il Manchester United per portare nel prossimo calciomercato alla Juventus Mason Greenwood.

Calciomercato: la Juve mette le ali, Anderson e Greenwood nel mirino

Con Felipe Anderson, per il calciomercato della Juventus spunta anche il nome dell’esterno Mason Greenwood. Attualmente in prestito al Getafe, il calciatore in Spagna ha ritrovato la giusta continuità realizzando, fino a questo momento, sei reti e cinque assist. Numeri importanti che hanno acceso i riflettori anche della Juventus, che ha messo nel mirino il classe 2001, che tornerà al Manchester United una volta scaduto il prestito in Spagna.

Dopo le accuse di violenza sessuale nel febbraio 2023, Greenwood non ha più giocato nel Manchester United. Dopo un lungo periodo di inattività, lo scorso settembre ha trovato l’accordo con il Getafe per il prestito di un anno. I Red Devils, adesso, sono pronti a riprendere il calciatore, che ha un contratto fino a giugno 2025, per rivenderlo a titolo definito in estate. Alla lista delle pretendenti s’è aggiunto anche Giuntoli che può portare alla Juventus Greenwood nel prossimo calciomercato estivo 2024.