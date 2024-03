Emergenza Milan: Pioli nei guai, si ferma un altro big

Aggiornamenti sull’infortunio del calciatore del Milan: arrivano le ultimissime dal ritiro della Nazionale.

Ancora emergenza infortunati per il Milan. Reparto in difficoltà in vista delle prossime sfide, che saranno decisive per le ambizioni dei rossoneri. Ecco le ultimissime, riguardo la notizia di quest’infortunio, che arriva direttamente dalla Nazionale. Pioli resta in attesa, con il giocatore che potrebbe tornare subito in Italia per sottoporsi ad accertamenti strumentali.

Infortunio in Nazionale: i dettagli

Il club sembrava aver superato questo problema e invece ecco la notizia relativa all’ennesimo stop da parte del giocatore, che si è fatto male con la sua Nazionale nel corso di una partita amichevole. Situazione da monitorare per Pioli, che per il prossimo weekend di campionato contro la Fiorentina deve fare a meno già di alcuni elementi.

La notizia dell’infortunio del difensore del Milan Kjaer, compromette le scelte di formazione del tecnico dei rossoneri che ha gli uomini contanti in quel reparto.