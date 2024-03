Ferguson pronto a firmare, trattativa lampo: beffa per la Juventus

Il centrocampista Lewis Ferguson è pronto a firmare con una squadra dal momento che è stata messa in piedi una trattativa lampo. Si tratta di una beffa per la Juventus, che da tempo si stava muovendo sulle sue tracce. Il Bologna, dunque, lavora per salutare una delle stelle della squadra di Thiago Motta.

Quanto sta facendo in Serie A il Bologna è davvero impressionante. La dirigenza felsinea ha dato fiducia, nella passata stagione, a Thiago Motta ed ora ne sta raccogliendo i frutti. La squadra, infatti, è al quarto posto in classifica e sogna la qualificazione in UEFA Champions League. Tra i trascinatori di questa squadra non si può non annoverare il fantasista Lewis Ferguson, che a tutto campo sta facendo cose straordinarie ed è il fulcro di questa compagine. Una squadra, però, adesso con una trattativa lampo è pronta a chiudere per il talento scozzese ed a beffare la Juventus, che da tempo si sta muovendo per lui ma che ora resta al palo.

Addio al Bologna, lo scozzese pronto a firmare

Lo scozzese sta dimostrando di avere delle qualità fuori dall’ordinario, sia a livello tecnico ma soprattutto tattico, dal momento che si trova sempre al posto giusto al momento giusto. Tanto in fase offensiva ma anche in fase difensiva e di contenimento.

Stando a quanto raccontato dal giornalista turco ed esperto di mercato Ekrem Konur, l’Aston Villa è pronto ad affondare il colpo per Lewis Ferguson. L’interesse degli inglesi è forte ed hanno una disponibilità economica nell’immediato tale da poter pensare seriamente ad una trattativa lampo.

L’Aston Villa fa sul serio per Ferguson: beffa per la Juventus?

Per lui, nato in Scozia, la Premier League rappresenta verosimilmente l’approdo ideale e per questo difficilmente si lascerebbe sfuggire una occasione del genere. L’interesse dei Villans è concreto ed il quarto posto con vista sulla Champions League che occupano adesso fa capire molto anche delle ambizioni di questo club.

Classe 1999, Lewis Ferguson è arrivato al punto in cui deve necessariamente spiccare il volo e chissà che non possa farlo proprio con un allenatore come Unai Emery che storicamente si è dimostrato essere un autentico maestro. Le prossime settimane saranno decisive. Niente da fare, apparentemente, per Napoli e Juventus.