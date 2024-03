Infortunio serio al ginocchio: “E’ il tendine”, fuori 1 mese

Brutte notizie per la Roma con un giocatore importante soprattutto per De Rossi che si è infortunato e ora dovrà stare fermo diverso tempo.

Le prime sensazioni non erano positive e ora arrivano conferme toste che mettono in difficoltà la Roma e De Rossi per questi finale di stagione dopo l’infortunio dell’attaccante su cui stava puntando tanto l’allenatore nuovo per provare ad ottenere de risultati positivi che stavano anche arrivando. Ora, dopo la sosta Nazionali bisognerà che tutti stringeranno un po’ i denti perché saranno tante le gare da affrontare in pochi giorni e anche con un valore incredibile considerando che tipo di partite si andranno poi a giocare tra campionato di serie A ed Europa League.

Non una stagione positiva quella per il giocatore che nella precedente gestione con Mourinho ha avuto poco spazio ed è stato più volte oggetto di critiche per non aver inciso quando chiamato in causa. Ma da diversi mesi a questa parte le cose sono cambiate e nel suo momento migliore da quando è arrivato che arriva la brutta notizia dell’infortunio dell’attaccante della Roma.

Infortuni Roma: le condizioni di Dybala, Lukaku e Azmoun

Si può seriamente pensare che possa arrivare un segnale importante per il finale di stagione per il nuovo progetto della Roma che è stato portato avanti in questi primi mesi del 2024 con De Rossi in panchina che però dovrà ancora una volta inventarsi qualcosa e non far sentire l’assenza di alcuni suoi giocatori. Soprattutto in attacco c’è un problema infortuni nella Roma che riguarda Dybala, Lukaku e Azmoun.

Preoccupano le condizioni di Azmoun alla Roma per il brutto infortunio rimediato dall’attaccante che ora dovrà stare fermo davvero a lungo nel momento migliore personale della sua stagione e anche della Roma, che affronterà partite di grande livello nelle prossime settimane tra campionato e coppa.

La Roma perde le alternative per un infortunio di Azmoun che si è stirato il tendine del ginocchio e i tempi di recupero sono di circa 1 mese. Buone notizie, invece, al momento, che arrivano da Lukaku e Dybala con le condizioni in miglioramento in vista della prossima settimana, quando ripartirà la stagione con la Roma. Ora il futuro è tutto nelle mani dei giocatori della Roma e di De Rossi perché ci saranno partite decisive per concludere tutto al meglio.