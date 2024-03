Inter, infortunio serio in Nazionale: scoppia il caso, staff tenuto all’oscuro

In casa Inter ci sono dei problemi seri da gestire con il ritiro delle Nazionali: arriva la notizia di un infortunio ma ora scoppia il caos.

La situazione in casa nerazzurra si sta facendo dura da gestire per lo staff medico che ora spera di avere a disposizione tutti i calciatori il prima possibile per controllarne le condizioni e rimetterli in sesto per il finale di stagione ches sarà molto importante. Simone Inzaghi è preoccupato per quello che dovrà essere il futuro della sua squadra, anche perché dai ritiri delle nazionali non arrivano ottime notizie, anzi.

L’Inter è preoccupata per le condizioni di uno dei pilastri di Simone Inzaghi: si teme il peggio dopo l’infortunio con la Nazionale.

Inter, infortunio serio: scoppia il caso con la Nazionale

L’Inter vive con l’ansia per le condizioni di uno dei pilastri della difesa di Simone Inzaghi. I nerazzurri ora hanno bisogno di tutti i calciatori a disposizione per continuare la stagione in un certo modo e per poter vincere il 20° Scudetto della sua storia, che sarebbe anche il primo della carriera del tecnico piacentino.

I nerazurri sono al centro di un momento delicatissimo e c’è tanto anche da scoprire, visto che è successo con la Nazionale e lo staff nerazzurro non è stato avvisato.

Secondo le ultime notizie, per l’Inter c’è un infortunio per de Vrij che può compromettere il futuro del club.

Inter, infortunio per de Vrij: le ultime

L’Inter perde Stefan de Vrij per infortunio. Il difensore olandese è stato convocato dalla sua Nazionale per gli impegni di marzo e nella giornata di ieri si è dovuto fermare per un problema fisico che ne ha compromesso la convocazione con gli Orange.

Il problema principale, però, è nato tra l’Inter e l’Olanda perché dopo i controlli di routine dello staff medico della nazionale con gli esami strumentali, il referto non è stato inviato allo staff medico nerazzurro che è rimasto, dunque, all’oscuro di tutto.

Il motivo ufficiale comunicato è stato un “errore di sistema” che, però, non ha evitato la rabbia del club nerazzurro, considerato che ci sono decine di metodi per comunicare cose così delicate in questo momento storico.

Infortunio de Vrij: le condizioni e i tempi di recupero

Per stabilire le reali condizioni di de Vrij bisogna attendere il pomeriggio di oggi, visto che proprio in questa giornata dovrebbero arrivare alla Pinetina gli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore.

Lo stesso vale per i tempi di recupero: non sono ancora chiari e c’è da capire solo dopo la consulta degli esami se sarà o meno in grado di tornare in campo sin dalla prossima partita.