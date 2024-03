Napoli, scelto il nuovo attaccante: colpo da 10 milioni, Milan beffato

Il Napoli, con il suo presente a dir poco importante, lavora anche al suo futuro ed in tal senso sta per rompere gli indugi per il nuovo attaccante. Il colpo è da 10 milioni di euro e rappresenta una beffa per il Milan, che pure si stava muovendo sulle sue tracce.

Gli azzurri non si fermano praticamente mai ed anche sul campo non può abbassare di certo l’attenzione. A nove giornate dalla fine del campionato, infatti, la squadra di Francesco Calzona deve provare una sorta di impresa titanica. La zona Champions League, attualmente il quarto posto, è occupato dal Bologna e distante 9 punti. SI può sperare nel quinto posto, ma comunque ci sono 6 lunghezze dalla Roma. In sede di calciomercato arriva la notizia che spiazza tutti per quello che può essere il nuovo attaccante. Colpo da 10 milioni che sa tanto di beffa per il Milan, che pure si stava muovendo sui passi del calciatore in questione.

Gli azzurri hanno scelto il nuovo attaccante

Napoli, occhi su Alan Minda: anche il Milan su di lui

Classe 2003, è un’ala destra che può giocare, all’occorrenza, anche sul versante mancino o da finto centravanti. Acquistato per 2 milioni dal Cercle Brugge, alla prima stagione in Europa ha già messo a segno 7 gol e 6 assist. Il suo valore di mercato ora è cresciuto e la sua valutazione, da quel che si legge in giro, si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Su di lui ci sono anche il Milan e la Fiorentina, con il Napoli che ora si è aggiunto alla corsa per Alan Minda.