Milan, colpo a sorpresa in mediana: ecco il bianconero

Colpo a sorpresa del Milan. Il diavolo sarebbe infatti al lavoro per chiudere un‘inaspettata operazione in entrata in vista della prossima estate.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani avrebbe allacciato i contatti con l’entourage del centrocampista per valutare la fattibilità di quest’operazione. C’è da dire che questa non sarebbe l’unica soluzione alla quale la dirigenza rossonera starebbe lavorando, ma è sicuramente la preferita, come confermato anche dalle indiscrezioni trapelate dalle parti di Casa Milan.

Trattare con i bianconeri, però, non si prospetta essere assolutamente semplice, considerata l’importanza del giocatore, ma la volontà del centrocampista potrebbe risultare essere decisiva ai fini della buona riuscita di quest’operazione.

Calciomercato Milan: colpo a sorpresa in mediana, arriva dai bianconeri

La stagione deve ancora volgere al termine, eppure il Milan già starebbe iniziando a programmare la prossima passando dal calciomercato. Tanti nomi nel corso di queste settimane sarebbero stati accostati alla formazione rossonera, ma l’impressione è che il duo Moncada-Furlani abbia già le idee abbastanza chiare in vista dell’estate.

Stando alle ultime notizie, infatti, i rossoneri dovrebbero puntare seriamente sul bianconero nel prossimo calciomercato, giocatore che dalle parti di Casa Milan viene ritenuto essere l’ideale per rinforzare e completare la mediana di Stefano Pioli, o di chi siederà sulla panchina del Milan a partire dal 1 di luglio 2024. Come anticipato, considerata l’importanza del centrocampista negli schemi della formazione bianconera, per il diavolo sarà davvero difficile strapparlo alla rivale di Serie A.

Il Milan però spera che il suo blasone possa avere peso nelle eventuali trattative con l’Udinese per Walace, che per caratteristiche potrebbe finalmente andare a ricoprire il ruolo lasciato libero in rosa da Franck Kessié. A riportarlo è Tuttosport, che ha svelato anche come il brasiliano dei friulani non sia l’unica soluzione per il centrocampo alla quale Furlani e Moncada starebbero lavorando in vista del prossimo calciomercato.

Non solo Walace: il Milan è sulle tracce anche di un giovane talento portoghese

Il nome a sorpresa sul taccuino di Furlani e Moncada sarebbe dunque quello di Walace dell’Udinese secondo Tuttosport. Il brasiliano sarebbe entrato nel mirino della dirigenza del Milan dopo le ottime ultime stagioni in maglia Udinese, ma la valutazione di 7 milioni di euro che Transfermarkt attribuisce al suo cartellino potrebbe essere un’ostacolo nelle eventuali trattative, anche perché conoscendo la strategia aziendale del diavolo difficilmente si arriverebbero a spendere tutti questi soldi per un classe ’95.

Discorso inverso va invece fatto per Renato Veiga, altro nome sul taccuino del Milan, talento 20enne del Basilea che al momento varrebbe circa 2 milioni di euro, valutazione che però aumenterà da qui ai prossimi mesi considerato l’ottimo rendimento che il portoghese sta avendo in svizzera.