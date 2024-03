Napoli, colpo a sorpresa dalla Serie B: affare da 6MLN

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è senza ombra di dubbio una delle società più attive nel calciomercato, e le ultime notizie lo confermano.

Stando infatti a quanto trapelato nelle scorse ore dagli uffici di Castelvolturno, la dirigenza partenopea starebbe lavorando ad un’operazione a sorpresa, una di quelle che nel corso degli anni ha caratterizzato il modo di lavorare di ADL. Il presidente del Napoli, sempre grazie all’accurato lavoro dell’area scout, ha in diverse occasioni seguito dal vicino questo giocatore della Serie B italiana, profilo tanto giovane quanto all’altezza della calda piazza partenopea, che a quanto pare sembrerebbe essere pronta ad accoglierlo calorosamente nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa dalla Serie B

La stagione deve ancora volgere al termine, c’è una qualificazione in Champions League da provare a conquistare, eppure il Napoli già starebbe iniziando a programmare la prossima estate di calciomercato. Dopo le delusioni di questa stagione, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di cadere negli stessi errori, motivo per il quale si starebbe iniziando a muovere da adesso.

A conferma di questo ci sono i tanti nomi che nel corso delle ultime settimane sono stati accostato al club campione d’Italia in carica, profili che svariano dai più esperti a quelli più interessanti, giovani e di prospettiva. Conoscendo un minimo l’ambiente Napoli, comunque, si sa che alla fine dei conti De Laurentiis investirà e ragionerà in maniera lungimirante, motivo per il quale si punterà su quei profili che possano un domani diventare fonte di profitto per la società partenopea. A fronte di questo, stando alle ultime notizie, l’attenzione sarebbe ricaduta su uno dei giovani talenti più interessanti dell’attuale Serie B, giocatore che il quel di Parma si starebbe prendendo la scena a suon di prestazioni da top player.

Stando infatti a quanto riportato da Tuttosport, in vista del prossimo calciomercato il nome del giovane Ange-Yoan Bonny sarebbe finito nel mirino del Napoli. Occhio però all’agguerrita concorrenza che c’è in Serie A per l’attaccante crociato, ad oggi il principale ostacolo che gli azzurri potrebbero incontrare nelle trattative con il Parma.

Napoli su Bonny del Parma: affare da 6MLN, ma occhio alla concorrenza

A quanto pare il Napoli ha intenzione di rinforzare il proprio attacco nel prossimo calciomercato, e per farlo potrebbe puntare sulla giovane punta del Parma Ange-Yoan Bonny. Il francese, scuola Chatearoux, stando a dati Transfermarkt dovrebbe avere una valutazione da circa 6 milioni di euro, cifra che De Laurentiis non avrebbe alcun problema ad investire considerata anche l’eventuale cessione di Victor Osimhen.

Occhio però alla folta concorrenza che si sarebbe creata sul classe 2003, con il Torino che più di tutte sembrerebbe essere pronto ad affondare il colpo decisivo per Bonny già nelle prossime settimane, così da chiudere subito la faccenda. Staremo a vedere.