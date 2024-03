La cessione sblocca l’affare Leao: operazione da oltre 100MLN

Con la stagione agli sgoccioli il calciomercato starebbe già iniziando a tessere i primi importanti fili in vista della prossima estate.

La prossima si prospetta essere una delle sessioni più movimentate degli ultimi anni, considerati i nomi che potrebbero prendersi la scena. Uno su tutti dovrebbe e potrebbe essere Rafael Leao, il cui nome sarebbe finito sul taccuino delle più importanti e blasonate società d’Europa. Dal canto suo, ovviamente, il Milan vorrebbe evitare di perdere la sua stella, il suo numero 10, ma nelle ultime ore sarebbe giunta fuori un’indiscrezione importanti che difatti potrebbe sbloccare le operazioni per il trasferimento di Leao nel prossimo calciomercato.

La cessione sblocca l’affare Leao: le ultime

Rafael Leao si prospetta essere uno dei nomi più chiacchierati del prossimo calciomercato estivo, anche perché a partire dal prossimo 1 luglio si attiverà la clausola rescissoria da 175 milioni di euro presente nel suo contratto con il Milan.

La società rossonera è sempre stata molto chiara: Leao non si muoverà per una cifra inferiore a quella della clausola, anche se l’impressione è che basta avvicinarsi per far si che dalle parti di via Aldo Rossi inizino seriamente a tentennare. Nel frattempo, comunque, il nome della stella portoghese sarebbe stato accostato a tantissime squadre, ma nessuna di queste fino a questo momento ha mai concretizzato il suo interesse nei confronti del 10 del Milan. Nelle prossime settimane, però, qualcosa potrebbe cambiare, considerato il fatto che un’operazione apparentemente slegata all’affare Leao potrebbe permettere ad una delle società più importanti d’Europa di iniziare almeno a sedersi al tavolo delle trattative col Milan per parlare del futuro del portoghese.

Stando dunque a quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Ekrem Konur sul proprio profilo X, alcuni dei migliori club della Saudi Pro League sembrerebbero essere disposti a fare follie nel prossimo calciomercato per Raphinha, giocatore che al giusto prezzo il Barcellona sembrerebbe anche essere disposto a vendere. E se la ricca uscita del brasiliano fosse un pretesto per affondare il colpo su Leao? Potrebbe trattarsi di mera indiscrezione, ma le cifre di cui si starebbe parlando potrebbero permettere al Barça di soffiare il portoghese al Milan.

Raphinha-Leao: destini incrociati da oltre 100MLN di euro

A quanto pare il futuro di Rafael Leao è strettamente legato a quello di Raphinha. Qualora il Barcellona riuscisse a piazzare nel prossimo calciomercato il brasiliano, la società catalana avrebbe a disposizione i giusti mezzi economici per riuscire a portare in Spagna la stella del Milan, anticipando così anche l’agguerrita concorrenza del Paris Saint Germain, da sempre la prima pretendente di Leao.

Ma in tutto questo, cosa ne sarà di Raphinha? Secondo Ekrem Konur, il nome del brasiliano sarebbe finito nel mirino di Al-Ittihad, Al-Nassr e Al-Hilal, i quali sembrerebbero essere disposti ad offrire al Barcellona una cifra attorno ai 100 milioni di euro pur di portare in Arabia Saudita l’ex Leeds. Staremo a vedere come si evolveranno le cose, anche perché il futuro di Leao passa per di qui.