Mercato Milan, colpo da 90 dal PSG: affare low cost

Mercato Milan, arriva la notizia che fa saltare il banco. Come è noto, in vista dell’estate i rossoneri lavorano a vari profili. Adesso lo staff di Moncada si sta muovendo per il colpo a basso costo che arriva direttamente dal Paris Saint Germain. Si tratta di un affare da 90 ed i tifosi iniziano seriamente a sperare.

Il Milan, come tutti i grandi club, è già al lavoro in vista della prossima stagione. Con quella in corso che, però, ha ancora molto da dire per la squadra allenata da Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, devono difendere la seconda piazza e, contemporaneamente, puntare anche all’Europa League. Il club, infatti, vuole tornare ad avere quella dimensione internazionale che ha sempre avuto storicamente e questa rappresenta una ghiotta opportunità. In tal senso, lo staff che si occupa di mercato ha messo nel mirino il colpo da 90 che arriva direttamente dal Paris Saint Germain. E si tratta di un affare con una formula molto interessante.

Mercato Milan, colpo ad effetto dal PSG

Sono diversi gli innesti che il Milan deve inserire in questa rosa a partire dalla prossima estate per colmare alcune lacune. La necessità principale è quella del centrale difensivo, senza ovviamente dimenticare il bomber. Servono, infatti, dei sostituti di Kjaer o di Tomori ed un centravanti che possa rimpiazzare Olivier Giroud.

In tal senso, arrivano sviluppi. Stando a quanto raccontato da “Calciodangolo.com“, infatti, il Milan si è messo in moto per Randal Kolo Muani. Il bomber del PSG e della Nazionale francese, infatti, a Parigi sta trovando poco spazio e non vedrebbe di cattivo occhio una cessione. Pagato 95 milioni la scorsa estate, adesso può arrivare a Milano a prezzo di saldo.

Milan, occhi su Kolo Muani: svolta per la formula

Il Milan, infatti, vorrebbe impostare la trattativa sulla base del prestito, sfruttando l’annata difficile che sta vivendo al PSG. Club che si sta muovendo seriamente per Victor Osimhen. Nel caso in cui si dovesse la quadra col Napoli, allora Kolo Muani potrebbe salutare visto che c’è anche Goncalo Ramos a quelle latitudini come centravanti. Ed ecco che, così, i parigini potrebbero aprire al prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 60 milioni di euro.