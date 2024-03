Napoli, colpo a sorpresa dalla Serie A: contatti con l’agente

Per non commettere gli stessi errori di un anno fa il Napoli starebbe iniziando già da ora a muovere le prime pedine del suo prossimo calciomercato estivo.

A conferma di questo le ultime notizie secondo le quali De Laurentiis avrebbe allacciato i contatti con l’agente di una delle sorprese assolute di questa stagione di Serie A. Non più giovanissimo ma comunque affidabile, il calciatore rappresenterebbe essere quella soluzione low cost alla quale il Napoli potrebbe puntare per andare a completare ed allo stesso tempo rinforzare uno dei reparti più in difficoltà di questa stagione: la difesa.

Da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, ma l’impressione è che semmai questo interesse dovesse concretizzarsi sarà in primis il giocatore a spingere per questa soluzione, considerato il fatto che si tratterebbe di un’opportunità quasi irripetibile per lui e la sua carriera.

Napoli: colpo a sorpresa dalla Serie A per la prossima stagione

La stagione deve ancora volgere al termine, ci sono ancora diverse giornate a disposizione per provare a qualificarsi alla prossima Champions League, eppure il Napoli starebbe già iniziando a programmare la sua prossima estate di trasferimenti, evitando così di cadere negli stessi errori commessi oramai un anno fa.

Servono soluzioni valide per far sì che la formazione azzurra nella prossima stagione possa cancellare i deludenti risultati in questi, e per farlo De Laurentiis starebbe personalmente lavorando ad una serie di colpi volti a rinforzare e completare la rosa di Francesco Calzona, o di chiunque siederà sulla panchina degli attuali campioni d’Italia. A fronte di questo tantissimi nomi sarebbero stati accostati al Napoli nel corso di questi giorni, ma il modus operandi della società partenopea ci insegna che le sorprese sono sempre dietro l’angolo, proprio come in questo caso.

Stando alle ultime notizie, infatti, Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando ad un colpo a sorpresa dalla Serie A. Più nello specifico, secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, una vocina primavera dice che Ardjan Ismajli dell’Empoli potrebbe essere un obiettivo del Napoli per il prossimo calciomercato estivo.

Napoli-Ismajli: ci sono stati già contatti con l’agente

Il nome nuovo per la difesa del Napoli è quello di Ardjan Ismajli dell’Empoli. Non si tratta sicuramente di uno di quei profili che incanta la piazza, ma l’albanese potrebbe essere una perfetta alternativa ai titolari della prossima stagione, non solo per esperienza ma anche e soprattutto a livello economico.

Il difensore dell’Empoli non costa infatti tantissimo: stando a dati Transfermarkt il Napoli potrebbe riuscire ad acquistare Ismajli per un cifra che si aggirerebbe attorno ai 3 milioni di euro, sempre che i toscani non alzino il tiro (cosa pronostabile). Nel frattempo, sempre secondo Il Corriere dello Sport, si dice che l’agente dell’albanese, Serxhio Mezi, sia già stato negli scorsi mesi a Castelvolturno per avere un colloquio diretto con De Laurentiis e chiudere addirittura l’affare. Staremo a vedere.