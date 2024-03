Napoli, colpo dalla Juventus: favore da Giuntoli

Il Napoli pensa al colpo dalla Juventus, sotto “favore” di Giuntoli. Rappresenta un’occasione vera e propria per l’estate, nel prossimo calciomercato.

Questa mattina, direttamente dai colleghi di Tuttosport, è stato spiegato come Cristiano Giuntoli stia cercando una sistemazione per uno dei calciatori che arrivò in bianconero sotto vecchia gestione, non sua, e che quest’oggi non rappresenta più il valore economico di una volta, tanto da non riuscire più a convincere i club interessati a prenderlo.

Pertanto, in casa Napoli, potrebbe fare al caso di De Laurentiis per quella che è la rifondazione che ci sarà nel prossimo calciomercato quando, in estate, il Napoli avrà bisogno del cambio generazionale all’interno del piano che avrà per il futuro, nel ciclo nuovo che vivrà la società partenopea col nuovo allenatore. Pertanto, diventerebbe un’occasione di mercato vera e propria, quella in arrivo dalla Juventus.

Napoli, occasione dalla Juventus: favore da Giuntoli

Il colpo di scena del calciomercato estivo del Napoli, potrebbe clamorosamente arrivare dalla Juventus, con Giuntoli a fare da tramite per quello che diventerebbe il colpo del Napoli nel 2024/2025.

Gli azzurri cercano nuovi innesti e diversi calciatori potrebbero fare al caso del club azzurro considerando che in diversi, anche tra i titolari, saluteranno. Su tutti Osimhen, senza dimenticare anche le posizioni di Lobotka e Raspadori, calciatori che pure rischiano di uscire per le cifre giuste e sulle quali De Laurentiis non farà sconti, per poi puntare su nuovi obiettivi.

Si tratta infatti della posizione di centrocampo con la Juventus che, secondo quanto riferito dalla stessa fonte, vedrà rientrare alla base Arthur Melo, calciatore che ha convinto alla Fiorentina, ma che costa troppo per i viola. I 20 milioni di riscatto non saranno esercitati e sarà compito di Giuntoli sistemare lo stesso centrocampista che piace al Torino, ma che potrebbe diventare occasione per il Napoli, considerando la partenza possibile di Lobotka.

Mercato Napoli: occasione Arthur, solo in una condizione

Solo con la condizione del prestito con opzione di riscatto, a cifre diverse dai 20 milioni di euro, il Napoli prenderebbe Arthur dalla Juventus. Il calciatore ex Barcellona potrebbe rivitalizzarsi nel centrocampo azzurro, che sarà rivoluzionato nella prossima stagione già se si pensa alla sola partenza di Piotr Zielinski, con destinazione all’Inter. Il centrocampista brasiliano potrebbe fare al caso del Napoli, con Diego Demme in uscita e con Traorè che, di riflesso, non verrebbe riscattato dal Bournemouth.

Arthur per arrivare a Raspadori: la possibilità di Juve e Napoli

L’idea della Juventus è quella di liberarsi da Arthur, ma occhio a quella che è la possibilità di arrivare a Giacomo Raspadori. Il calciatore del Napoli, che in azzurro non riesce a trovare lo spazio che vorrebbe, potrebbe salutare il Napoli con destinazione Juventus, in uno scambio più soldi, che vede coinvolto il cartellino di Arthur. Per ammorbidire le alte richieste economiche di Aurelio De Laurentiis su Raspadori, Giuntoli potrebbe proporre appunto il cartellino del brasiliano.