Scatto per Bellanova, concorrenza battuta: giocherà in una big

L’ottimo rendimento che sta avendo in questa stagione al Torino potrebbe permettere a Raoul Bellanova di compiere un importante salto di qualità in carriera nella prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’esterno granata in estate potrebbe lasciare la Serie A per firmare con una delle società più blasonate e vincenti d’Europa. L’interesse che la dirigenza prova nei suoi confronti è concreto, come confermato anche dal fatto che da qui a qualche settimana Cairo potrebbe essere contattato per sedersi al tavolo delle trattative.

Da capire se il Torino sarà disposto a cedere un pilastro della formazione di Juric come Bellanova, ma l’impressione è che difronte ad un’offerta congrua nessuno è incedibile in casa granata.

Scatto per Bellanova: lascia la Serie A

L’importante stagione che sta facendo al Torino ha fatto sì che Raoul Bellanova attirasse su di sé l’attenzione di alcuni dei migliori club al mondo. A fronte di questo, stando alle ultime notizie, l’esterno italiano si prospetta essere uno dei nomi più chiacchierati del prossimo calciomercato estivo.

Dove andrà il prodotto del vivaio del Milan? C’è da dire, comunque, che nel corso di questi mesi il suo nome è stato accostato a tantissime società di Serie A, ma l’impressione è che il futuro di Bellanova sia sempre più lontano dalla Serie A. Tanti club esteri hanno infatti mostrato interesse nei confronti dell’ex Inter, la cui valutazione si prospetta essere particolarmente alta e dunque verosimilmente fuori dalla portata delle società italiane.

Vuoi o non vuoi, comunque, Bellanova a partire dalla prossima stagione molto probabilmente giocherà lontano dall’Italia. Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, l’italiano sarebbe finito nel mirino del Manchester United per il prossimo calciomercato estivo, club al quale nessuno sarebbe in grado di voltare le spalle difronte ad un’offerta economica e di progetto tecnico importante. A fronte di questo, dunque, il futuro di Bellanova potrebbe essere ad Old Trafford.

Non solo United: altri due club di Premier su Bellanova

Qualora si dovesse concretizzare l’interesse del Manchester United, molto probabilmente Raoul Bellanova insieme al suo entourage spingeranno per trasferirsi ad Old Trafford. Oltre ai Red Evils, però, ci sarebbero altri due club di Premier League interessati all’esterno italiano per il prossimo calciomercato estivo.

Stando a fichajes.net, infatti, anche West Ham ed Aston Villa sarebbero sulle tracce di Raoul Bellanova, il quale però non è da escludere che possa anche stupire tutti decidendo di rimanere in Serie A per completare il suo processo di crescita. Ovviamente si tratta di una mera supposizione, ma quando a bussare alla tua porta sono club di Premier League è sempre difficile riuscire a dire di no.