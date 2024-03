Squalifica Acerbi: l’Inter ha già scelto il sostituto, ecco chi arriva

Nuovi aggiornamenti riguardo la squalifica di Acerbi. L’Inter si prepara al peggio e già valuta l’acquisto di un difensore per sostituire l’ex Lazio.

I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del difensore dell’Inter Acerbi che, dopo le frasi razziste a Juan Jesus, durante la gara contro il Napoli, rischia una maxi squalifica. C’è già stato il confronto con il Procuratore Chiné che molto presto emanerà la sentenza riguardo la squalifica di Acerbi. Intanto, l’Inter guarda al futuro e già pensa a come sostituire l’ex Lazio che in caso di lungo stop lascerà i nerazzurri.

Calciomercato Inter: individuato il sostituto di Acerbi

L’Inter guarda al futuro e valuta possibili mosse nel mercato estivo visti i dubbi su Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.

Verso il 20esimo scudetto, il club sta già programmando la prossima stagione che vedrà l’Inter protagonista anche nel Mondiale per Club che si disputerà nell’estate 2025. Dopo Zielinski e Taremi, ecco nuovi aggiornamenti sui prossimi colpi estivi.

A rischio squalifica, per la vicenda razzismo, Acerbi può chiudere la sua avventura all’Inter. Non è da escludere la rescissione di contratto da parte del calciatore. Ecco, intanto, i primi nomi riguardo i giocatori che potrebbero sostituire l’ex Lazio all’Inter.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ci sono due nomi nel mirino di Marotta che può portare all’Inter Kim Min-Jae del Bayern o Chris Smalling della Roma.

Inter: 2 difensori nel mirino per la prossima estate