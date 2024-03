Beffa Inter, firma al Chelsea con Conte

Ci sono aggiornamenti di calciomercato in merito a dei trasferimenti estivi già annunciati e c’è il Chelsea che può rovinare i piani dell’Inter.

Non arrivano buone notizie per il futuro del club nerazzurro che sta vivendo una situazione economica a dir poco drammatica con la gestione del giovane presidente Steven Zhang che rischia seriamente di concludersi in anticipo rispetto a come si pensava. Il tutto accadrebbe in maniera brusca e violenta, perché c’è il serio rischio che si possa andare incontro ad una violenta decisione di dover portare il presidente nerazzurro a farsi da parte una volta e per tutte. Intanto, ci sono delle novità e retroscena di mercato che riguardano l’Inter e le mosse per la prossima estate.

Perché già lavora la società per andare a piazzare i giusti colpi in vista della prossima stagione e del futuro, cercando di puntare sempre su giovani profili che possano essere determinati per il futuro. Occhio però a quello che può accadere. Perché ci sono delle nuove notizie in merito a quello che ha deciso di fare l’Inter con un giocatore e ora c’è il Chelsea che può inserirsi e comprarlo. Stagione di grande livello da parte dell’esterno italiano che ora è pronto ad un salto di qualità davvero impressionante verso un top club di Premier League che ha deciso di mettere le mani su di lui dopo quello che ha fatto vedere in Serie A e con la Nazionale.

Calciomercato, lo prende il Chelsea: rischio beffa per l’Inter

Da tempo si parla di quelli che possono essere gli investimenti sui giovani sbagliati e giusti, ma ancor di più si parla di come le società italiane si siano spesso pentito di aver lasciato andare anche per cifre basse giocatori che oggi valgono tanto, senza aver avuto pazienza o aver dato loro seconde occasioni. Tutto questo per una questione economica difficile che oggi vive il club. Retroscena di calciomercato sull’Inter e Bellanova.

Può accadere di tutto in vista dell’estate con il futuro di Raoul Bellanova del Torino che può essere in Premier League: Chelsea, Manchester United, Aston Villa e West Ham sul giocatore ex Inter. Una stagione da urlo in Serie A che ha convinto il ct Spalletti a chiamarlo per le amichevoli dell’Italia e subito si è messo in mostra con una prestazione di altissimo livello.

Per lui gli Europei sono più vicini e c’è anche il rischio che possa arrivare poi in estate un’altra grande notizia con il trasferimento all’estero. Un rammarico per l’Inter che l’ha venduto al Torino per 7 milioni e che dopo un anno rischia di essere ceduto a più di 20 con il Chelsea su tutte che vuole acquistare Bellanova. Potrebbe ritrovarsi anche Conte come nuovo allenatore dei Blues. I nerazzurri in quel ruolo che sono in cerca ora potevano aver risolto il problema.