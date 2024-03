Calciomercato, fatta per l’accordo: arriverà a luglio in Serie A

Accordo “italiano” per il talento della Premier League che, nel 2025, arriverà a titolo gratuito in Serie A.

La notizia dell’ultima ora la riporta Fabrizio Romano, collega ed esperto di calciomercato mondiale, che fa capire come il centrocampista della Premier abbia strizzato l’occhio alla Serie A, nell’annuncio che è arrivato nel corso della giornata odierna.

Sono stati diversi i rumors che lo hanno riguardato in quest’ultimo periodo, col calciomercato che lo ha visto protagonista. Stesso calciomercato del quale sarà protagonista, infatti, il centrocampista in uscita dalla Premier League perché non è in Inghilterra il suo futuro, bensì in Italia, con una destinazione ben precisa dopo quanto annunciato sul suo entourage.

Calciomercato, accordo “italiano”: giocherà in Serie A nel 2025

Un accordo tutto italiano, stando alle notizie che arrivano quest’oggi, sul calciatore in scadenza nel 2025 col suo club in Inghilterra. Non ha trovato alcun rinnovo e le news che arrivano su di lui, sono tutte legale all’Italia per quanto accaduto allo stesso centrocampista, tra i talenti principali del reparto di centrocampo della sua squadra.

Non ne avrebbe voluto sapere di rinnovare gli accordi a Londra, con il club che lo lascerà dunque andare per le sue stesse volontà, con destinazione a questo punto più che possibile per quanto riguarda la Serie A.

Quest’oggi, infatti, Fabrizio Romano ha spiegato come Hojbjerg abbia trovato un accordo con un’agenzia italiana che ne curerà i suoi interessi. Il centrocampista danese strizza l’occhio alla Serie A, con il primo passo che lo dirotta verso l’Italia, che è stato compiuto.

Serie A, la destinazione italiana di Hojbjerg in estate

Secondo le ultime di calciomercato, Pierre-Emile Hojbjerg rientra tra gli obiettivi principali della Juventus, club che potrebbe approfittarne del momento che sta vivendo lo stesso talento danese, pronto a separarsi dal Tottenham. Secondo i rumors, infatti, gli Spurs lo lasceranno partire ad una cifra diversa dai 30 milioni che il club stesso chiedeva in precedenza, per il cartellino del giocatore. E la Juventus, che dovrà sostituire Pogba squalificato, assieme a Fagioli, potrebbe ritrovarsi con un nuovo centrocampista titolare nel 2024/2025, prendendo appunto Hojbjerg “scontato” dal Tottenham.

Ultime Juventus: con chi si è accordato Pierre-Emile Hojbjerg

L’agenzia italiana con la quale si è accordato Pierre-Emile Hojbjerg, obiettivo di calciomercato della Juventus, è l’agenzia USG di Luca Puccinelli. Nel corso di questo mese, si è completato il “passaggio di consegne” e, secondo la stessa fonte, la sua nuova agenzia sarebbe già a lavoro per trovare una sistemazione del calciatore dopo Euro 2024 che giocherà con la sua Danimarca. La Juventus resta attenta e ha intenzione di fare sul serio, anticipando le big del calcio mondiale, per il cartellino di Hojbjerg.